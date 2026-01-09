Flash
PM de Rondônia prende foragido da Justiça do Acre em Porto Velho
Homem condenado por lesão corporal gravíssima foi localizado após denúncia anônima e deve ser transferido para cumprir pena no Acre.
Motociclista fica em estado gravíssimo após conversão proibida em avenida de Rio Branco
Condutor envolvido na colisão fugiu do local sem prestar socorro à vítima
O motociclista Elimar do Nascimento Silva, de 52 anos, ficou gravemente ferido após se envolver em um acidente de trânsito provocado por uma conversão proibida na noite desta quinta-feira (8), na Avenida Antônio da Rocha Viana, no bairro Raimundo Melo, em Rio Branco.
De acordo com testemunhas, Elimar seguia no sentido centro–bairro em uma motocicleta modelo Fazer, de cor cinza, quando um homem, ainda não identificado, que conduzia uma motocicleta modelo Titan, também cinza, realizou uma conversão irregular para acessar a pista contrária, entrando de forma repentina à frente da vítima e causando a colisão.
Após o impacto, o condutor da Titan fugiu do local sem prestar socorro, levando consigo um aparelho celular. Não há confirmação se o objeto pertence ao suspeito ou à vítima.
Com a batida, Elimar foi arremessado contra o asfalto e caiu a cerca de cinco metros de distância da motocicleta. Durante a queda, bateu violentamente a cabeça contra o meio-fio e perdeu a consciência, sofrendo traumatismo cranioencefálico (TCE) de natureza gravíssima.
Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou uma ambulância de suporte avançado. A equipe realizou os primeiros atendimentos no local, sendo necessária a intubação da vítima antes do encaminhamento ao Pronto-Socorro de Rio Branco, onde ele deu entrada em estado de saúde gravíssimo.
O Policiamento de Trânsito isolou a área para o trabalho da perícia. Após os procedimentos, a motocicleta de Elimar foi entregue aos familiares, enquanto a moto Titan foi recolhida por um guincho e levada ao pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran).
Familiares informaram que Elimar é professor e atua em uma escola pública da capital.
Fundhacre promove capacitação de equipes de fisioterapia para o cuidado de pacientes respiratórios no pós-internação
A Fundação Hospitalar Governador Flaviano Melo (Fundhacre) realizou, nesta quinta-feira, 8, um treinamento em fisioterapia respiratória voltado aos profissionais de Fisioterapia do Instituto de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into) e do ambulatório da instituição. A capacitação teve como foco o atendimento ambulatorial de pacientes respiratórios no período pós-internação, que necessitam de continuidade do cuidado após a alta hospitalar.
Para o presidente interino da Fundhacre, Rafael Teixeira, o treinamento contribui para o aprimoramento do atendimento ofertado à população. “Nós temos o compromisso de melhorar cada vez mais a qualidade dos atendimentos. Essa capacitação tem ênfase nos pacientes pós-internação. Essa é uma demanda que existe e, à medida que melhoramos nossa capacidade técnica e profissional por meio desses treinamentos, impactamos diretamente na qualidade da assistência e seus resultados. Esse é o objetivo principal”, destacou.
O coordenador do Serviço de Fisioterapia da Fundhacre, Railton Gomes, explica que a capacitação aumenta a segurança e a resolutividade dos profissionais no cuidado com os pacientes. “O intuito é sempre atualizar os nossos profissionais para que possam receber os pacientes pós-operatórios, ambulatoriais também, quando saem de uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) ou de uma enfermaria, e estarem aptos para atendê-los. Agora, com o treinamento respiratório, a gente intensifica ainda mais esse cuidado com a recuperação, principalmente de quem sai da enfermaria”, pontuou.
A coordenadora da UTI pós-operatória da Fundhacre, Cynthia Freire, que conduziu o treinamento, explica que a capacitação aborda tanto aspectos teóricos quanto práticos. “A gente tem mencionado muito que a fisioterapia respiratória deve ser integrada à fisioterapia motora. Na prática, estamos desmistificando esse perfil de paciente, mostrando que não se trata de um paciente agudo, mas de alguém que vai se beneficiar muito dos exercícios respiratórios e funcionais. É a junção da reabilitação funcional com exercícios motores e respiratórios, usando tanto equipamentos que já temos no hospital quanto recursos que eles já utilizam no ambulatório.”
A iniciativa faz parte das ações de educação continuada da Fundhacre, pensadas para qualificar profissionais e aprimorar o cuidado oferecido aos pacientes. Com a capacitação, a Fundhacre passa a estruturar de forma mais consistente o atendimento ambulatorial aos pacientes respiratórios pós-internação, promovendo uma rede ainda mais preparada para absorver essa demanda com segurança e resolutividade.
Fonte: Conteúdo republicado de AGENCIA ACRE
Educação do Acre investe mais de R$ 14 milhões e leva manutenção escolar a áreas urbanas, rurais e indígenas
Em dezembro e janeiro, período de recesso escolar, a Secretaria de Educação e Cultura do Acre (SEE) intensifica as ações de manutenção predial nas escolas da rede estadual para garantir um início de ano letivo mais seguro e acolhedor para estudantes e profissionais da pasta. O trabalho alcança tanto áreas urbanas quanto comunidades rurais e indígenas, inclusive regiões de difícil acesso.
Somente em dezembro de 2025, o governo investiu mais de R$ 14,2 milhões em serviços de manutenção predial, contemplando 42 unidades escolares de 12 municípios. Entre eles, Brasileia (2), Cruzeiro do Sul (2), Feijó (5), Manoel Urbano (1), Plácido de Castro (2), Porto Acre (2), Rio Branco (11), Rodrigues Alves (1), Santa Rosa do Purus (6), Sena Madureira (1), Tarauacá (5) e Xapuri (1).
As ações incluem recuperação estrutural, pintura, melhoria nas instalações elétricas e hidrossanitárias, adequações de cozinhas, banheiros, quadras esportivas, acessibilidade e sistemas de abastecimento de água.
De acordo com o secretário de Educação, Aberson Carvalho, o período de férias é estratégico para a execução das obras, pois permite intervenções mais amplas sem prejuízo ao calendário letivo. “Além das escolas já concluídas, outras unidades seguem em execução, demonstrando a continuidade do planejamento e o compromisso com a infraestrutura educacional em todo o estado”, disse.
Escolas de difícil acesso
Um dos grandes diferenciais do trabalho é o alcance das equipes técnicas, que chegam a localidades remotas, muitas vezes após longas viagens terrestres e fluviais. De acordo com a área técnica da SEE, em alguns casos os profissionais percorrem mais de oito horas de deslocamento, enfrentando lama, trechos alagados e rios.
No município de Santa Rosa do Purus, por exemplo, uma das regiões mais isoladas do estado, a Escola Indígena Sobral foi totalmente revitalizada. A ação, que garantiu mais dignidade e segurança para alunos e professores da comunidade, incluiu os serviços de manutenção em esquadrias, paredes, assoalhos e barrotes, recuperação da cobertura, guarda-corpos, cercamento em madeira e pintura geral, além de melhorias nas instalações hidrossanitárias e na estrutura do reservatório de água, com instalação de caixa d’água.
Para o chefe da Divisão de Manutenção Predial da SEE, Marcos Venicio Holanda, o trabalho realizado durante as férias vai além das obras visíveis. “Muitas vezes estamos longe dos centros urbanos, enfrentando grandes desafios logísticos, mas o compromisso é o mesmo: fazer o Estado chegar onde a educação é mais necessária”, destaca.
Segundo o gestor, cada intervenção é planejada com critérios técnicos e responsabilidade no uso dos recursos públicos. “Cada visita gera diagnósticos, registros e acompanhamento rigoroso. Esse cuidado assegura que as ações tenham impacto real no dia a dia da comunidade escolar”, completa.
Fonte: Conteúdo republicado de AGENCIA ACRE
