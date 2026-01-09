PM de Rondônia prende foragido da Justiça do Acre em Porto Velho

Um foragido da Justiça do Acre, condenado pelo crime de lesão corporal gravíssima, foi preso na noite desta quinta-feira (8) durante uma ação da Polícia Militar de Rondônia no bairro Flodoaldo Pontes Pinto, em Porto Velho.

De acordo com a PM, a prisão foi efetuada por policiais do 1º Batalhão após o recebimento de uma denúncia anônima que apontava pessoas em atitude suspeita em frente a uma residência situada na avenida José Vieira Caúla. Ao chegar ao endereço indicado, a guarnição realizou a abordagem dos indivíduos.

Durante a checagem dos dados pessoais, os policiais constataram que um dos abordados possuía mandado de prisão em aberto expedido pela Justiça do estado do Acre. O suspeito foi identificado como Everton D. S. Botelho, de 31 anos, que estava foragido do sistema prisional após condenação pelo crime de lesão corporal gravíssima.

Diante da confirmação do mandado judicial, Everton recebeu voz de prisão e foi encaminhado à penitenciária de Porto Velho, onde permanecerá à disposição da Justiça até a adoção dos procedimentos legais para transferência ao estado do Acre.

A Polícia Militar destacou a importância das denúncias anônimas, ressaltando que a colaboração da população é fundamental para a localização de foragidos e para o fortalecimento das ações de segurança pública.