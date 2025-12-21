PM apreende quase duas toneladas de drogas em micro-ônibus abandonado no interior do Amazonas

Veículo fugiu de abordagem policial e foi encontrado em ramal de Rio Preto da Eva; ninguém foi preso

A Polícia Militar do Amazonas apreendeu quase duas toneladas de entorpecentes na madrugada deste sábado (20), após localizar um micro-ônibus abandonado em um ramal do município de Rio Preto da Eva, no interior do estado. Nenhum suspeito foi preso durante a ação.

Segundo a PM, o veículo foi avistado por volta das 4h ainda na área urbana da cidade. Ao receber ordem de parada, o motorista desobedeceu e fugiu em direção à rodovia que liga o município a Manaus, dando início a uma perseguição policial.

Durante a fuga, o micro-ônibus entrou em um ramal logo após deixar o perímetro urbano. Pouco tempo depois, os policiais encontraram o veículo abandonado. O condutor e possíveis ocupantes teriam escapado para uma área de mata próxima.

Na vistoria, os militares localizaram 45 sacos de rafia, cada um com aproximadamente 50 quilos, contendo tabletes de drogas. Foram apreendidos entorpecentes do tipo skunk e cocaína, totalizando uma carga que se aproxima de duas toneladas.

De acordo com a polícia, o micro-ônibus apresentava condições precárias de manutenção. O veículo e os entorpecentes foram encaminhados à delegacia de Rio Preto da Eva e, posteriormente, levados para Manaus, onde o material passará por perícia.

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar do município, com apoio do Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc). As investigações seguem em andamento para identificar os responsáveis pelo transporte da droga.

Relacionado

Comentários