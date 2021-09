PM apreende menores que tentavam fazer arrastão na Capital: ‘Esperando uma vítima passar’

Três menores, sendo dois de 17 anos e um de 16 anos, foram apreendidos acusados de porte ilegal de arma de fogo e de estarem fazendo arrastão, na noite desta quarta-feira (29), na Passarela Joaquim Macedo, no Novo Mercado Velho, no Centro de Rio Branco.

Segundo informações de policiais militares da Companhia (GIRO), do Batalhão de Operações Especiais (BOPE), os agentes estavam fazendo um patrulhamento de rotina pela região, quando avistaram os três adolescentes em atitude suspeita em duas bicicletas, parados próximo à passarela. Os policiais fizeram a abordagem e em posse do trio foi encontrado uma escopeta caseira calibre 36, com duas munições intactas.

Ao serem perguntados qual era a intenção dos meliantes, eles disseram que estavam aguardando as vítimas passarem pelo local para realizarem um assalto.

Diante dos fatos, os jovens receberam voz de apreensão e o trio foi conduzido para à Delegacia de Flagrantes (Defla), para a tomada das medidas cabíveis.