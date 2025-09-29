Geral
PM apreende mais de 15 kg de drogas e prende homem no ramal Jarinauá, rota estratégica do tráfico que vem da Bolívia
Suspeito tentou atropelar policial durante perseguição no Ramal Jarinauá; carga incluía cocaína, maconha e skank em mochila e pulterizador agrícido adaptado
A Polícia Militar do Acre apreendeu mais de 15 quilos de drogas e prendeu um homem na tarde deste domingo (28) na rodovia AC-90 (Transacreana), no Ramal Jarinauá, em Rio Branco. A ação, realizada pela Patrulha Rural do 1º Batalhão, faz parte do reforço no combate ao tráfico de drogas proveniente da Bolívia.
Os policiais ordenaram a parada de Tiago Souza de Lima, que pilotava uma motocicleta vermelha. O suspeito não obedeceu e tentou atropelar a equipe coordenada pelo sargento Bardales, mas caiu durante a fuga, abandonou a moto e tentou escapar a pé, sendo capturado em seguida.
De acordo com a PM, o Ramal Jarinauá é uma rota estratégica para o tráfico de drogas que vem da Bolívia em direção a Rio Branco, passando por Xapuri e pela Transacreana.
“Intensificamos o patrulhamento justamente para cortar essa linha de abastecimento do crime”, explicou a guarnição.
Durante a ação, os policiais ordenaram a parada de Tiago Souza de Lima, que pilotava uma motocicleta vermelha CG 160 Fan, moto da categoria City.
Com ele, foram encontrados 1,940 kg de cocaína, 9,215 kg de maconha e 4,274 kg de skank — parte oculta em uma mochila vermelha e parte em um pulverizador agrícola adaptado. Outro motociclista que o acompanhava fugiu para uma área de mata, abandonando uma mochila e a moto.
Segundo depoimento de Tiago, a droga foi retirada no Seringal Nova Olinda, às margens do Rio Yaco, em uma rota de entrada da Bolívia. Ele receberia R$ 2 mil via PIX pela entrega. Todo o material apreendido e o suspeito foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil, que prosseguirá com as investigações para identificar outros envolvidos.
Agência dos Correios em Porto Walter suspende serviços e deixa moradores sem encomendas
Moradores do município de Porto Walter, no alto Rio Juruá, interior do Acre, enfrentam mais uma situação adversa. Estão sem a agência dos Correios e não conseguem enviar ou receber encomendas e correspondência ou acessar outros serviços.
Um papel fixado na porta só avisa do fechamento, sem maiores explicações. “Informamos que a Agência de Porto Walter está temporariamente fechada, por favor aguardem o retorno”.
Segundo informações, o local fechou no último dia 12 de setembro. “Antes mesmo de fechar eu já esperava uma encomenda há 30 dias. E agora como será? Não temos estrada, o Rio Jurua está seco. Está tudo difícil aqui em Porto Walter. Espero encomendas há mais de 30 dias, não só eu, mas outras pessoas com quem trabalho. Sem falar do constrangimento porque as encomendas voltam, temos que pedir reembolso e algumas vezes perdemos. Enfim, deveriam pelo menos dar uma decisão se vai funcionar ou não”, citou uma moradora que não quis se identificar.
Por meio da assessoria de comunicação, os Correios do Acre diz que a agência de Porto Walter está fechada desde o dia 12 de setembro, mas não especificou o motivo e nem a data de retomada dos serviços.
“O atendimento ao público na agência de Porto Walter, no Acre, está temporariamente suspenso. Os Correios estão atuando para restabelecer o funcionamento da unidade o mais breve possivel. A empresa lamenta os transtornos e segue à disposição pelos números 4003-8210 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-881-8210 (demais localidades) ou pelo site www.correios.com.br”.
Operação mira quadrilha especializada em roubos contra motoristas no AC
A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia de Combate a Roubos e Extorsões (DCORE), deflagrou na manhã desta segunda-feira, 29, a Operação “Aplicativo Seguro”, com o objetivo de desarticular um grupo criminoso especializado em roubos praticados contra motoristas de aplicativo na capital.
As investigações apontaram que os suspeitos solicitavam corridas se passando por passageiros comuns. Durante o trajeto, entretanto, anunciavam o assalto, mediante grave ameaça, subtraindo veículos, valores em dinheiro, celulares e outros pertences das vítimas.
A partir do trabalho investigativo, a DCORE identificou os envolvidos e representou pelas medidas cautelares junto ao Poder Judiciário, que expediu mandados de prisão e de busca e apreensão. A operação contou com todos os policiais da especializada e resultou na prisão de quatro suspeitos, sendo eles: J.S.L., J.A.S., W.U.A.C. e A.E.S.S., além da apreensão de celulares e outros objetos de interesse da investigação.
O trabalho também possibilitou a coleta de novas provas que reforçam o inquérito.Segundo o delegado responsável, Dr. Yvens Dixon, a Operação “Aplicativo Seguro” tem caráter estratégico para reduzir os índices de assaltos contra trabalhadores do transporte por aplicativo, além de devolver à sociedade a sensação de segurança. “É uma resposta firme da Polícia Civil à criminalidade. Nosso compromisso é proteger o cidadão de bem e enfraquecer organizações criminosas que tentam aterrorizar a população”, destacou.
Polícia Militar cumpre mandado de prisão durante ExpoSena
Na madrugada deste domingo, 28, a Polícia Militar do Acre, por meio do Grupamento de Intervenção Rápida Ostensivo (GIRO) do 8º Batalhão, realizou o cumprimento de um mandado de prisão em aberto durante o evento ExpoSena Rural Show, em Sena Madureira.
Por volta de 00h10, os policiais identificaram um homem já conhecido das forças de segurança locais e que possuía um mandado de prisão expedido pela Vara Criminal da Comarca de Sena Madureira.
Diante da situação, foi dada voz de prisão ao indivíduo. Considerando a grande concentração de pessoas no local e o risco de evasão, a guarnição utilizou algemas para garantir a segurança da ação. Após a abordagem, o infrator foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Sena Madureira, para prosseguimento das medidas legais.
