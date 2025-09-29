PM apreende mais de 15 kg de drogas e prende homem no ramal Jarinauá, rota estratégica do tráfico que vem da Bolívia

Suspeito tentou atropelar policial durante perseguição no Ramal Jarinauá; carga incluía cocaína, maconha e skank em mochila e pulterizador agrícido adaptado

A Polícia Militar do Acre apreendeu mais de 15 quilos de drogas e prendeu um homem na tarde deste domingo (28) na rodovia AC-90 (Transacreana), no Ramal Jarinauá, em Rio Branco. A ação, realizada pela Patrulha Rural do 1º Batalhão, faz parte do reforço no combate ao tráfico de drogas proveniente da Bolívia.

Os policiais ordenaram a parada de Tiago Souza de Lima, que pilotava uma motocicleta vermelha. O suspeito não obedeceu e tentou atropelar a equipe coordenada pelo sargento Bardales, mas caiu durante a fuga, abandonou a moto e tentou escapar a pé, sendo capturado em seguida.

De acordo com a PM, o Ramal Jarinauá é uma rota estratégica para o tráfico de drogas que vem da Bolívia em direção a Rio Branco, passando por Xapuri e pela Transacreana.

“Intensificamos o patrulhamento justamente para cortar essa linha de abastecimento do crime”, explicou a guarnição.

Durante a ação, os policiais ordenaram a parada de Tiago Souza de Lima, que pilotava uma motocicleta vermelha CG 160 Fan, moto da categoria City.

Com ele, foram encontrados 1,940 kg de cocaína, 9,215 kg de maconha e 4,274 kg de skank — parte oculta em uma mochila vermelha e parte em um pulverizador agrícola adaptado. Outro motociclista que o acompanhava fugiu para uma área de mata, abandonando uma mochila e a moto.

Segundo depoimento de Tiago, a droga foi retirada no Seringal Nova Olinda, às margens do Rio Yaco, em uma rota de entrada da Bolívia. Ele receberia R$ 2 mil via PIX pela entrega. Todo o material apreendido e o suspeito foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil, que prosseguirá com as investigações para identificar outros envolvidos.

