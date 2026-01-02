PM apreende mais de 1 kg de maconha escondida em matagal de Sena Madureira

Suspeitos fugiram ao avistar viatura do GIRO no bairro Ana Vieira; droga foi recolhida e encaminhada à Polícia Civil

A Polícia Militar do 8º Batalhão apreendeu mais de 1 quilo de entorpecentes com características semelhantes à maconha no bairro Ana Vieira, em Sena Madureira. A ação foi realizada pelo Grupamento de Intervenção Rápida Ostensiva (GIRO) após informações de que dois indivíduos estariam escondendo drogas em uma área de matagal na Rua Victor Hugo.

Durante a abordagem, os suspeitos fugiram ao perceber a aproximação da viatura, abandonando o material ilícito no local. A droga foi recolhida e encaminhada à Polícia Civil para os procedimentos legais cabíveis.

A operação faz parte das ações de combate ao tráfico de drogas realizadas pelo 8º BPM no município, reforçando o patrulhamento ostensivo em áreas com histórico de criminalidade.

