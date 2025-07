PM apreende duas armas e prende quatro pessoas por porte ilegal em Sena Madureira

A Sejusp também aproveitou o momento para lançar o podcast oficial da Segurança Pública, com conteúdo informativo voltado para o público da feira e também acessível para quem está em casa

Na abertura da Expoacre, que celebra os 50 anos da maior feira agropecuária e de entretenimento do estado, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp) deu início à campanha “Um Dia com a Segurança”, uma iniciativa que aproxima a população das forças de segurança de maneira inovadora.

A campanha é uma evolução do “Voando com a Segurança”, e nesta edição comemorativa trouxe uma série de novidades para o público. Além do aguardado sorteio do voo panorâmico no helicóptero do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer), os visitantes também poderão concorrer a experiências exclusivas, como um passeio no Camaro da Polícia Militar e uma visita guiada às instalações e equipamentos do Corpo de Bombeiros Militar do Acre (CBMAC).

Para participar, os visitantes devem passar pelos estandes da Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Penal, CBMAC e Departamento Estadual de Trânsito (Detran), coletando os carimbos no cartão fidelidade. O cartão preenchido deve ser depositado na urna disponíveis nos espaços da Sejusp dentro da feira para validar a participação nos sorteios.

A Sejusp também aproveitou o momento para lançar o podcast oficial da Segurança Pública, com conteúdo informativo voltado para o público da feira e também acessível para quem está em casa, para ter acesso ao programa basta acessar a página oficial da Sejusp no Instagram, no endereço @sejuspac, a partir da 19h, durante as nove noites de Expoacre.

O objetivo é ampliar o alcance da comunicação institucional e tornar a segurança mais presente no dia a dia da população, de maneira leve e acessível. O secretário adjunto de Segurança Pública, Evandro Bezerra, que foi o primeiro entrevistado do podcast, destacou a importância da iniciativa.

“A Secretaria está sempre em busca de aproximar a segurança pública da população. Nesta edição especial de 50 anos da Expoacre, inovamos com mais sorteios, passeios e atividades interativas, mas também com informação de qualidade. O novo podcast da Sejusp é uma ferramenta que reforça nosso compromisso com a transparência e com o diálogo direto com os cidadãos, tanto aqui na feira quanto em suas casas”, destacou.

A campanha segue até o final da Expoacre e os sorteios dos prêmios estão programados para o próximo sábado, 2. Já o voo ocorrerá dependendo das condições climáticas.

A ação conta com apoio da iniciativa privada, por meio de um patrocínio da parte aérea da campanha. A expectativa da organização é de que milhares de visitantes passem pelos estandes e se envolvam nas atividades, fortalecendo a conexão entre as forças de segurança e a comunidade acreana.

