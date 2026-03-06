PM apreende drogas, munições e dinheiro em ação no bairro da Baixa, em Cruzeiro do Sul

A maioria dos rios monitorados no Acre apresentou elevação nas últimas 24 horas, conforme boletim hidrometeorológico divulgado nesta sexta-feira (6) pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Acre. Apesar da tendência de subida em vários pontos, nenhum manancial ultrapassou as cotas de alerta ou de transbordamento até o momento.

De acordo com os dados coletados às 6h, o Rio Acre, em Rio Branco, registrou 8,50 metros, acima da medição anterior de 8,32 metros. Mesmo com a elevação, o nível permanece bem abaixo da cota de alerta de 13,50 metros e da cota de transbordamento de 14 metros na capital. O índice também está inferior à média histórica para o período, que é de 11,69 metros.

Em outros pontos da bacia do Rio Acre também houve aumento no volume de água. Em Assis Brasil, o rio passou de 2,95 metros para 4,35 metros. Já em Brasiléia, subiu de 2,86 metros para 3,18 metros. No município de Plácido de Castro, o Rio Abunã avançou de 9,93 metros para 10,04 metros.

Na bacia do Rio Purus, o Rio Iaco, em Sena Madureira, apresentou elevação de 8,28 metros para 8,63 metros. Já em Manoel Urbano, no Rio Purus, houve pequena redução, passando de 6,96 metros para 6,93 metros.

Na região do Vale do Juruá, o Rio Juruá, em Cruzeiro do Sul, registrou queda, passando de 9,90 metros para 9,63 metros. Situação semelhante foi observada em Feijó, onde o Rio Envira baixou de 4,73 metros para 4,53 metros.

Chuvas e previsão do tempo

A elevação de alguns rios ocorre em meio à previsão de instabilidade climática no estado. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de chuvas intensas, com possibilidade de precipitação entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo chegar a 50 milímetros por dia, além de ventos com velocidade de até 60 km/h.

Para os próximos dias, a previsão indica volumes de chuva entre 25 milímetros e 100 milímetros em diferentes regiões do Acre, com maior intensidade esperada no Alto Acre, especialmente nos municípios de Assis Brasil, Brasiléia e Epitaciolândia.