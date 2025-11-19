PM apreende drogas e prende homem por tráfico em Sena Madureira

O 8º Batalhão da Polícia Militar realizou, na noite desta terça-feira, 18, uma ação exitosa de combate ao tráfico de drogas no bairro Cristo Libertador, em Sena Madureira. A intervenção ocorreu após denúncias anônimas informarem que um indivíduo estaria utilizando apartamentos de aluguel na região para comercializar entorpecentes.

Durante patrulhamento preventivo, a guarnição deslocou-se até o endereço apontado e identificou um homem na porta de um dos apartamentos. Ao perceber a aproximação policial, o suspeito demonstrou forte nervosismo, tentou engolir um objeto — possivelmente droga — e ainda danificou um aparelho celular, jogando-o dentro de uma caixa d’água na tentativa de destruir provas.

Diante da fundada suspeita, os policiais realizaram abordagem técnica e localizaram oito porções de substância semelhante à cocaína, totalizando aproximadamente 8 gramas, além de R$ 366,00 em espécie. Buscas no entorno imediato também resultaram na apreensão de cerca de 34 gramas de maconha e rolos de plástico filme usados para embalar drogas.

O homem, que cumpre monitoramento eletrônico por envolvimento anterior com tráfico, recebeu voz de prisão. Para garantir a segurança da equipe e do próprio detido, foi necessário o uso de algemas, conforme prevê a legislação. Todo o material apreendido, juntamente com o suspeito, foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.

