PM apreende droga e prende suspeito por tráfico internacional no ramal do Polo, em Brasileia

A equipe de Policiamento de Trânsito do 5° Batalhão da Polícia Militar realizou, na tarde desta quarta-feira, uma abordagem que resultou na prisão de um homem por tráfico internacional de drogas, no ramal do Polo, próximo à fábrica de asfalto do Deracre, em Brasiléia.

Durante a ação, os policiais avistaram um motociclista conduzindo uma moto estrangeira, modelo Pop, de cor branca e sem placa. Ao perceber a presença da guarnição, o suspeito tentou retornar, mas foi alcançado e abordado imediatamente.

Ao ser questionado, o condutor afirmou não possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e também não apresentou documentação da motocicleta. Os militares observaram ainda que ele carregava uma sacola da empresa Natura. Perguntado sobre o conteúdo, o homem disse tratar-se de uma encomenda para um amigo, mas afirmou desconhecer o que havia dentro.

Durante a revista, os policiais encontraram dentro da sacola uma substância com características de maconha. Confrontado, o suspeito confessou que entregaria a droga a um amigo que mora no próprio ramal do Polo, local onde ocorreu a abordagem. Ele também afirmou que havia recebido o entorpecente no lado boliviano da fronteira.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao indivíduo por tráfico internacional de drogas. Ele foi conduzido à Delegacia da Polícia Federal, responsável pela investigação do caso.

A motocicleta irregular foi recolhida pelo guincho e levada ao pátio do Detran, em razão das infrações de trânsito constatadas durante a ocorrência.

A Polícia Militar reforça que seguirá intensificando o policiamento na região de fronteira para combater crimes transnacionais e garantir a segurança da população.

