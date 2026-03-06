PM apreende cocaína e maconha após suspeito fugir durante abordagem em Sena Madureira

Homem arremessou sacola com drogas ao avistar viatura do Giro e conseguiu escapar; material foi encaminhado à delegacia

Uma guarnição da Polícia Militar apreendeu entorpecentes na tarde de quinta-feira (5), durante patrulhamento de rotina no bairro Pista, em Sena Madureira. A ação foi realizada por policiais do grupamento Giro.

De acordo com a PM, os militares realizavam rondas na região quando avistaram um indivíduo carregando uma sacola. Ao perceber a aproximação da viatura, o suspeito se assustou, arremessou a sacola a certa distância e fugiu do local.

Os policiais ainda tentaram alcançar o homem, porém ele conseguiu escapar e não foi capturado.

Após retornar ao ponto onde o suspeito havia jogado a sacola, a guarnição realizou buscas e encontrou o material. Dentro da embalagem havia um pote contendo uma substância semelhante à cocaína, além de várias porções de maconha.

Todo o material foi apreendido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Sena Madureira para os procedimentos legais.

