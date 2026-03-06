Cotidiano
PM apreende cocaína e maconha após suspeito fugir durante abordagem em Sena Madureira
Homem arremessou sacola com drogas ao avistar viatura do Giro e conseguiu escapar; material foi encaminhado à delegacia
Uma guarnição da Polícia Militar apreendeu entorpecentes na tarde de quinta-feira (5), durante patrulhamento de rotina no bairro Pista, em Sena Madureira. A ação foi realizada por policiais do grupamento Giro.
De acordo com a PM, os militares realizavam rondas na região quando avistaram um indivíduo carregando uma sacola. Ao perceber a aproximação da viatura, o suspeito se assustou, arremessou a sacola a certa distância e fugiu do local.
Os policiais ainda tentaram alcançar o homem, porém ele conseguiu escapar e não foi capturado.
Após retornar ao ponto onde o suspeito havia jogado a sacola, a guarnição realizou buscas e encontrou o material. Dentro da embalagem havia um pote contendo uma substância semelhante à cocaína, além de várias porções de maconha.
Todo o material foi apreendido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Sena Madureira para os procedimentos legais.
Criança de 10 anos é levada ao hospital com sinais de embriaguez após festa em Sena Madureira
Mãe acionou a PM e o Conselho Tutelar foi chamado para apurar o caso; Polícia Civil investigará como a menor teve acesso à bebida alcoólica
Uma ocorrência envolvendo uma menor de idade mobilizou a Polícia Militar na noite da última quinta-feira (5), em Sena Madureira. O caso foi registrado após a suspeita de que uma criança teria ingerido bebida alcoólica durante uma festa de aniversário.
Após notar que a filha estava com sinais de embriaguez, a mãe da criança a levou até o Hospital João Câncio Fernandes.
De acordo com informações repassadas pela guarnição, a situação foi atendida e registrada por meio de um boletim informativo. Diante da gravidade da suspeita, o Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar o caso e apurar as circunstâncias em que o fato teria ocorrido.
O registro também foi encaminhado para a Polícia Civil, que ficará responsável por avaliar a situação e decidir se haverá abertura de investigação para esclarecer o ocorrido.
O objetivo é identificar como a criança teve acesso à bebida alcoólica e se houve responsabilidade de algum adulto no caso.
CBF define cotas da Série D de 2026; clubes do Acre devem receber R$ 1,5 milhão na 1ª fase
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu os valores que serão repassados aos clubes participantes do Campeonato Brasileiro Série D de 2026. Ao todo, a entidade prevê distribuir R$ 65,56 milhões ao longo da competição nacional.
Na primeira fase, todos os 96 clubes participantes receberão R$ 500 mil como cota de participação. Além disso, as equipes estreantes no torneio terão direito a R$ 8 mil adicionais, valor destinado à aquisição de um desfibrilador, equipamento obrigatório para atendimento médico durante as partidas.
O Acre terá três representantes na disputa nacional: Independência Futebol Clube, Galvez Esporte Clube e Humaitá Futebol Clube. Considerando apenas a cota inicial da primeira fase, os clubes acreanos devem receber R$ 1,5 milhão no total, caso todos disputem a etapa inicial do torneio.
Independência e Galvez garantiram vaga na competição pelo desempenho em competições estaduais e regionais. Já o Humaitá conquistou a classificação por meio do Ranking Nacional de Clubes da CBF, sendo o time acreano mais bem colocado na lista da entidade.
Governo realiza oficina para revisão do Plano de Recursos Hídricos em Marechal Thaumaturgo
O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema), realizou, nesta quarta, 4, e quinta-feira, 5, no Centro da Pessoa Idosa, em Marechal Thaumaturgo, a 22ª oficina diagnóstica do processo de revisão do Plano Estadual de Recursos Hídricos do Acre (PLERH). A atividade marcou o encerramento do ciclo de oficinas realizadas nos municípios acreanos como parte da atualização do plano.
A oficina reuniu representantes da comunidade local, dos órgãos do governo estadual e municipal e das instituições da sociedade civil com o objetivo de reunir informações e contribuições sobre a situação atual dos recursos hídricos no estado, contribuindo para a atualização do diagnóstico que orienta o planejamento e a gestão das águas no Acre, fortalecendo o processo participativo na construção e atualização do plano.
Além da Sema, participaram representantes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo (Sematur), da Defesa Civil Municipal, das secretarias municipais de Agricultura, Assistência Social, Obras, Educação e Administração, além do Centro de Referência de Assistência Social (Cras).
A agenda foi conduzida pela equipe do Departamento de Recursos Hídricos e Qualidade Ambiental da Sema, responsável pelas atividades de mobilização e coleta de informações para atualização do diagnóstico do plano.
Segundo a Chefe do Departamento de Recursos Hídricos e Qualidade Ambiental da Sema, Maria Antônia Zabala, a ação destacou a importância da participação do município no processo.
‘’A realização da oficina em Marechal Thaumaturgo marca a conclusão do ciclo de oficinas diagnósticas realizadas nos municípios acreanos, sendo este o último município a receber a equipe do Departamento de Recursos Hídricos e Qualidade Ambiental da Sema, responsável pela condução das atividades de mobilização e coleta de informações para atualização do diagnóstico do Plano Estadual de Recursos Hídricos’’, explicou.
O secretário municipal de Meio Ambiente e Turismo de Marechal Thaumaturgo, Cleudon da Silva França, afirmou que a realização da oficina reforça a importância da participação dos municípios mais distantes na construção das políticas públicas.
“A revisão e atualização desse plano chegar até o nosso município demonstra o compromisso do governo do Estado em aprimorar continuamente as estratégias de gestão das águas. Para nós, participar de processos como esse é fundamental, especialmente por sermos um dos municípios mais isolados do estado”, disse.
Saiba mais
O Plano Estadual de Recursos Hídricos do Acre (PLERH-AC) é um instrumento de planejamento da Política Estadual de Recursos Hídricos. O documento estabelece diretrizes para a gestão das águas no estado, buscando promover o equilíbrio entre a oferta e a demanda de água e garantir a disponibilidade hídrica em quantidade e qualidade para os diversos usos.
