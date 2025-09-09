Geral
PM apreende 20 quilos de entorpecente no bairro Palheiral
Policiais militares do 1º Batalhão, em ação integrada com a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO/AC), apreenderam nessa terça-feira, 9, aproximadamente 20 quilos de substância entorpecente aparentando ser maconha do tipo skunk, no bairro Palheiral, em Rio Branco.
A equipe realizava um patrulhamento quando identificou um veículo suspeito, que ao perceber a aproximação da viatura tentou fugir. Durante o acompanhamento, os ocupantes abandonaram o automóvel e fugiram a pé. No interior do carro, os militares localizaram um saco de fibra contendo várias embalagens do entorpecente, além de documentos e objetos pessoais. O material foi encaminhado à Superintendência da Polícia Federal para os procedimentos cabíveis.
Um homem foi preso na madrugada do último domingo, 7, por porte ilegal de arma de fogo, durante ação da Polícia Militar do Acre (PMAC) no bairro Boa União, em Rio Branco. A ocorrência fez parte da Operação Guardiões da Cidade, realizada pelo 1º Batalhão.
Segundo a PM, o suspeito estava em um veículo Volkswagen Virtus, de cor preta, quando foi abordado por uma guarnição. Durante a revista, os militares localizaram uma pistola calibre 9mm, modelo G2C, com um carregador e 12 munições, escondida sob o banco do motorista.
O homem recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia Central de Flagrantes (Defla), junto com a arma e as munições apreendidas, para os procedimentos legais.
Com informações da PMAC
