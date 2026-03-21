PM apreende 2 kg de cocaína e 200 munições em abordagens na BR-364, em Sena Madureira

Duas mulheres foram presas durante fiscalizações em táxis que vinham de Rio Branco; uma delas relatou que entregaria o material mediante pagamento

O 8º Batalhão da Polícia Militar (BPM) realizou, em Sena Madureira, duas ações de abordagem na BR-364 que resultaram na apreensão de drogas e munições. Ambas as operações foram deflagradas a partir de informações levantadas pela equipe de serviço.

Na primeira ação, durante a fiscalização de um táxi que vinha de Rio Branco, os policiais localizaram uma mulher com duas barras de substância semelhante à cocaína, totalizando aproximadamente 2,076 kg. A suspeita foi presa e encaminhada à Delegacia de Polícia Civil, informando que faria a entrega do entorpecente em um ponto da cidade. O material apreendido, junto com um celular, foi recolhido para investigação.

Apreensão de munições

Em outra abordagem, a equipe encontrou uma mulher transportando 200 munições — 50 de calibre 9mm, de uso restrito, e 150 de calibre .38 — em um táxi também proveniente de Rio Branco. Ela recebeu voz de prisão, relatando que entregaria o material mediante pagamento, e foi conduzida à delegacia para os procedimentos legais.

Combate ao crime

Segundo a Polícia Militar, as ações reforçam o combate ao tráfico de drogas e à circulação de armas, contribuindo para aumentar a segurança da população na região. As investigações seguem para identificar os destinatários finais dos materiais apreendidos.

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