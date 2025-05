PM alcança resultados positivos em operação de combate ao crime organizado

Crime ocorreu em 2020, durante corrida solicitada pelo agressor; vítima sobreviveu após ser esfaqueada e passar por cirurgias. Julgamento aconteceu nesta quarta-feira (21), no Fórum Criminal.

O detento Wesley do Nascimento Eleutério foi condenado a 18 anos e 1 mês de prisão pela tentativa de homicídio contra o motorista de aplicativo Antônio Márcio Saad da Silva, em crime ocorrido no dia 29 de novembro de 2020, em Rio Branco. A sentença foi proferida pelo Conselho de Sentença da 1ª Vara do Tribunal do Júri, durante sessão realizada nesta quarta-feira, 21, no Fórum Criminal.

De acordo com o processo, Wesley contratou uma corrida com o motorista e, ao chegar à Rua Cegonha, no Conjunto Novo Horizonte — onde ocorria o segundo turno das eleições municipais —, desferiu vários golpes de faca contra a vítima. Mesmo gravemente ferido, Antônio Márcio conseguiu fugir e se abrigar no terreno de uma residência, o que evitou o desfecho fatal.

O acusado fugiu do local a pé, mas foi capturado momentos depois por uma equipe da Polícia Militar. A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e levada ao Pronto-Socorro de Rio Branco, onde passou por ao menos dois procedimentos cirúrgicos.

Na sentença, o juiz Fábio Farias negou ao réu o direito de recorrer em liberdade. A defesa, no entanto, ainda pode apresentar recurso contra a condenação.

