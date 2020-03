ANS fará resolução par tornar a medida obrigatória por parte das seguradoras

Por Infomoney

Planos de saúde no Brasil deverão pagar os testes feitos em seus segurados afim de diagnosticar o novo coronavírus.

De acordo com o João Gabbardo dos Reis, secretário-executivo do Ministério da Saúde, a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) fará uma resolução para tornar os procedimentos obrigatórios por parte das seguradoras.

Em entrevista coletiva em Brasília, o secretário informou que “no momento em que isso for contemplado, ninguém poderá ser cobrado, se tiver plano. No momento, não é irregular que haja cobrança“.

No Brasil, são 34 casos confirmados e 893 casos suspeitos, de acordo com o último relatório do Ministério da Saúde.

Ainda, o Ministério informou que vai ampliar medidas para reforçar a assistência hospitalar.

“Os primeiros reforços serão na Atenção Primária, a porta de entrada para receber os pacientes no SUS, para evitar que as pessoas procurem os hospitais em um cenário de grande circulação do coronavírus. O programa Saúde na Hora será ampliado nos municípios, aumentando as unidades de saúde que ficam abertas até às 22h ou aos finais de semana para atender à população”, diz a nota divulgada no site.

O órgão também explicou que todas as pessoas que chegarem ao Brasil de países da América do Norte, Europa e Ásia, e tiverem sintomas como febre, coriza, tosse, falta de ar poderão ser considerados casos suspeitos.

Prevenção

A fim de evitar a proliferação do vírus, a orientação oficial inclui medidas básicas de higiene, como lavar as mãos com água e sabão, utilizar lenço descartável para higiene nasal, cobrir o nariz e a boca com um lenço de papel quando espirrar ou tossir e jogá-lo no lixo. Evitar tocar olhos, nariz e boca sem que as mãos estejam limpas.

