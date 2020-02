SECOM/ Brasileia

A Equipe da Prefeitura de Brasiléia ligada à área da saúde juntamente com o Secretário Municipal de Saúde, Francisco Borges participam nessa segunda-feira, 10, na sala de reunião da Secretaria Municipal de Saúde da elaboração de um plano de ação sobre o Coronavírus e a capacitação sobre a doença. Além da equipe de Brasiléia participam também da capacitação, representantes de Vigilância Epidemiológica dos municípios de Epitaciolândia e de Assis Brasil.

O Objetivo da reunião é a elaboração de um Plano de Ação para que as equipes estejam preparadas caso apareça algum caso no estado, a capacitação acontece em Brasiléia devido ao fato do município está localizado em área de fronteira e com alto fluxo de turista. Importante destacar que o Ministério da Saúde ainda não confirmou nenhum caso no Brasil, apenas suspeitas. A elaboração do Plano de Ação e a capacitação está sendo realizada pela equipe da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (SESACRE).

“Nós estamos em fase de alerta em nosso estado e temos que está preparados para receber qualquer paciente suspeito, estamos com plano de ação que está sendo concluído para atuação caso aconteça. Não temos nenhum caso confirmado no Brasil só suspeitas, mas como nos movimentamos rápido no mundo inteiro, temos que está preparados para um eventual caso suspeito que chegue em nosso estado dentro das normas do Ministério da Saúde”, destacou Tânia Bomfim responsável pela vigilância de Influência da SESACRE.

