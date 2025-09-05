Plácido de Castro goleia o Vasco e vence a 1ª no Estadual

O São Francisco venceu o Plácido de Castro por 3 a 0 nesta quinta, 4, na Arena da Floresta, e assumiu a liderança da fase de classificação do Campeonato Estadual da 2ª Divisão com 9 pontos e ainda garantiu uma vaga na semifinal do torneio. Catatau (2) e Manga marcaram os gols do triunfo Católico no segundo tempo.

Domínio total

O São Francisco dominou a partida desde o início. Os atacantes Titô e Kikinha conseguiram perder oportunidades sem goleiro e isso resume a quantidade de gols perdidos.

Atacante no gol

A falta de organização do Plácido de Castro na disputa do Estadual da 2ª Divisão ficou mais uma vez evidente. O atacante Coreia “foi obrigado” a atuar no gol porque o Tigre não tinha um goleiro para o confronto.

Santa Cruz e Andirá classificados

A vitória do São Francisco também classificou o Santa Cruz e o Andirá para as semifinais.

Atlético x Náuas

Atlético e Náuas fecham a 4ª rodada da primeira fase do Estadual da 2ª Divisão no sábado, 6, a partir das 17 horas, na Arena da Floresta. Se o Galo ganhar, estará classificado para semifinal.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários