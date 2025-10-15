Plácido de Castro fecha 1ª fase do Estadual com vitória diante da Assermurb

A equipe do Plácido de Castro venceu a Assermurb por 4 a 1 na última partida da primeira fase do Campeonato Estadual Sub-15. O Tigre do Abunã chegou aos 15 pontos na 6ª colocação e a Assemurb é o 8º com 11.

Duelo definido

O primeiro confronto da fase de quartas de final do Estadual Sub-17 está definido. O Santa Cruz, 1º colocado, vai jogar contra a Assermurb.

Rio Branco x Sena

Rio Branco e Sena Madureira, ambos classificados para as quartas, se enfrentam nesta quarta, 15, a partir das 15 horas, no Florestinha, na sequência da primeira fase.

Relacionado

Comentários