Plácido de Castro e Náuas se enfrentam em busca da primeira vitória

Plácido de Castro e Náuas se enfrentam nesta quinta, 21, a partir das 18 horas, na Arena da Floresta, em um jogo válido pela primeira fase do Campeonato Estadual da 2ª Divisão. As duas equipes perderam na estreia e por isso o confronto significa a recuperação no torneio.

Plácido com mais atletas

Depois de disputar a partida de estreia com elenco bem reduzido, a comissão técnica do Plácido de Castro deverá ter mais opções contra o Cacique. Uma vitória vai colocar a equipe na luta por uma vaga na semifinal.

Náuas mais forte

O Náuas deve ser um time mais forte no duelo contra o Tigre do Abunã. A comissão técnica aproveitou os dias de treinamentos para aprimorar a parte tática e a meta é vencer a primeira no torneio.

