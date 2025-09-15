Cotidiano
Plácido de Castro e Flodorado Cabral são campeões do Open Escolar
As equipes das escolas José Plácido de Castro, de Porto Acre, e Flodoardo Cabral, de Cruzeiro do Sul, conquistaram neste domingo, 14, no ginásio Jader Machado, em Cruzeiro do Sul, o título do Open Escolar de Futsal, no feminino e no masculino. A competição foi disputada durante todo o fim de semana na categoria Sub-18.
“Conseguimos, mais uma vez, realizar um grande evento. Os estudantes-atletas e os professores sabem o nível do eventos promovidos pela FADE”, declarou o presidente da Federação Acreana do Desporto Escolar (FADE), João Renato Jácome.
Pódio do feminino
1º José Plácido de Castro/Porto Acre
2º Dom Henrique/Cruzeiro do Sul
3º Craveiro Costa/Cruzeiro do Sul
Pódio do Masculino
1º Flodoardo Cabral/Cruzeiro do Sul
2º Cunha Vasconcelos/Rodrigues Alves
3º Marcilio Nunes/Cruzeiro do Sul
Atlético Xapuriense goleia o Preventório e segue 100% na Série A
O Atlético Xapuriense goleou o Preventório por 7 a 1 nesse sábado, 13, no Centro de Iniciação do Esporte (CIE) e manteve os 100% de aproveitamento na primeira fase do Campeonato Estadual de Futsal da Série A. O time do interior soma 6 pontos e é vice-líder do grupo A.
Sequência na quarta
A fase de classificação do Estadual da Série A vai ter sequência na quarta, 17, a partir das 19 horas, no Sesc. Pista e Preventório abrem a rodada e no outro confronto o Calafate joga contra o Fluminense da Bahia.
Craques do Futuro e Assermurb empatam e semifinais do Estadual definidas
Craques do Futuro e Assermurb empataram por 0 a 0 neste domingo, 14, no CT do Cupuaçu, e o resultado definiu a classificação do grupo B e as semifinais do Campeonato Estadual Feminino Sub-16.
Assermurb ficou em primeiro na chave e as Craques do Futuro terminou em segundo. As duas equipes somaram 4 pontos e o saldo de gols definiu as posições.
Semifinais definidas
As semifinais do Estadual Feminino Sub-16 são as seguintes: Grêmio Xapuriense x Craques do Futuro e Assermurb x Preventório.
As partidas serão disputadas no sábado, 20, a partir das 15 horas, no CT do Cupuaçu.
Dominante, Flamengo extermina mais um tabu e vence o Juventude pelo Brasileirão
Rubro-Negro controla a partida e volta a ganhar no Alfredo Jaconi após 28 anos
Lance!
O Flamengo de Filipe Luís segue dominante e exterminando tabus pelo caminho. O Rubro-Negro venceu o Juventude por 2 a 0 neste domingo (14), no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), em jogo válido pela 23ª rodada do Brasileirão. Giorgian de Arrascaeta e Emerson Royal fizeram os gols do Fla, que volta a bater o adversário na casa jaconera após 28 anos.
Com o resultado, o Ju segue com 21 pontos e ocupa a 18ª colocação do Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro, por sua vez, chega aos 50 pontos lidera a competição.
Juventude x Flamengo: como foi o jogo?
O Juventude começou a partida pressionando em bolas paradas, mas logo ficou claro que o jogo se encaminharia para um domínio do Flamengo. A equipe gaúcha apostava em escanteios e faltas cobrados por Nenê, sem conseguir transformar as jogadas em finalizações perigosas. Do outro lado, o Rubro-Negro demorou a ajustar a marcação e a encontrar espaços, mas, a partir do momento em que controlou a posse, passou a impor seu ritmo.
A primeira chance clara veio dos pés de Samuel Lino, que aos 22 minutos criou a jogada mais incisiva até então. Ele driblou a marcação e cruzou com perigo, a bola passando rente à trave de Jandrei. Pouco depois, o controle da posse se transformou em gol: aos 31′, Saúl encontrou Arrascaeta livre na área, e o uruguaio abriu o placar de cabeça.
O Flamengo seguiu explorando os lados do campo, principalmente com Emerson Royal, que chegou a ter boa oportunidade no fim do primeiro tempo, mas preferiu inverter a jogada em vez de arriscar a finalização. O Juventude, por sua vez, até tentou explorar contra-ataques, mas mostrou pouca eficiência na conclusão das jogadas, sem conseguir ameaçar Rossi antes do intervalo.
O domínio rubro-negro se manteve na volta para o segundo tempo, e a equipe de Filipe Luís manteve a posse no campo de ataque, amarrando as tentativas dos donos da casa de sair jogando. O controle total da partida, contudo, não refletia em volume de finalizações.
A tranquilidade veio apenas aos 43′. Jorge Carrascal recebeu pela esquerda e cruzou na medida para Emerson Royal cabecear e confirmar a grande atuação do Flamengo na Serra Gaúcha. Foi o primeiro gol do lateral — assim como a primeira assistência do colombiano — com o Manto Sagrado. Assim, o Fla volta a vencer o Juventude no Alfredo Jaconi após 28 anos, destruindo o amrgo tabu.
O que vem por aí?
O Juventude volta a campo no próximo domingo (21), às 16h (de Brasília), e visita o Mirassol pela 24ª rodada do Brasileirão. Já o Flamengo recebe o Estudiantes-ARG na quinta-feira (18), no Maracanã, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores.
✅ FICHA TÉCNICA
JUVENTUDE x FLAMENGO
23ª RODADA – CAMPEONATO BRASILEIRO
📆 Data e horário: domingo, 14 de agosto de 2025, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS);
🥅 Gols: Arrascaeta, aos 32′/1ºT (0-1); Emerson Royal, aos 43′/2ºT;
🟨 Cartões amarelos: Taliari, Mandaca, Ênio (JUV); Ayrton Lucas, Luiz Araújo (FLA);
⚽ESCALAÇÕES
JUVENTUDE (Técnico: Thiago Carpini) Jandrei; Reginaldo (Igor Formiga), Luan Freitas, Wilker Ángel e Alan Ruschel; Jadson (Lucas Fernandes), Caíque, Mandaca e Nenê (Matheus Babi); Bilu (Veron) e Taliari (Gilberto).
FLAMENGO (Técnico: Fernando Diniz) Rossi; Emerson Royal, Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Allan, Saúl e Arrascaeta (Wallace Yan); Luiz Araújo (Carrascal), Samuel Lino (Everton Cebolinha) e Pedro (Plata).
🟨 ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Raphael Claus (SP)
🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Evandro de Melo Lima (SP);
🖥️ VAR: Rafael Traci (SC).
