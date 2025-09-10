Plácido de Castro derrota o Andirá e assume a 6ª colocação no Estadual

A diretoria do Atlético fechou a contratação do lateral esquerdo Thomaz, ex-Humaitá, para a disputa da fase final do Campeonato Estadual da 2ª Divisão. O atleta chega em Rio Branco na próxima sexta, 12, e será regularizado para o primeiro jogo das semifinais.

“O Thomaz foi um dos destaques do Humaitá na Série D e, sem dúvida, será um reforço importante”, avaliou o diretor de futebol do Atlético, Éden Barros.

Outras contratações

O volante Rodrigo Lamar, o meia Kekel e o atacante Alê também devem reforçar o Galo na reta final do Estadual.

“Temos conversas iniciadas com os três atletas. Vamos definir até o fim desta semana”, disse Éden Barros.

Kinho assume

Kinho Brito assume o comando do Atlético nesta quarta, 10, no Frotão. O treinador vai comandar a equipe na partida contra o Plácido de Castro nesta quinta, 11, na Arena da Floresta.

