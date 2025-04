Plácido de Castro abre contratação temporária para a Educação

Na manhã desta quarta-feira, a equipe do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (DERAC) chegou a Assis Brasil com equipamentos para iniciar os trabalhos de recuperação e melhoria de diversas vias públicas. A ação é resultado do apoio da presidente do DERACRE, Sula, e do governador Gladson Camelí, que atenderam ao pedido do prefeito Jerry Correia para reforçar a infraestrutura urbana do município.

O prefeito esteve presente para recepcionar a equipe ao lado do responsável pela estrutura do DERAC no Alto Acre, Luiz, e do secretário de obras e vice-prefeito, Reginaldo Martins. Ainda pela manhã, os trabalhos foram iniciados na região do hospital, com a previsão de recuperação de outras ruas nos próximos dias.

“A chegada dessa equipe hoje é um grande passo para melhorarmos a cidade, especialmente com a aproximação do aniversário de Assis Brasil, em 14 de maio. Vamos recuperar várias ruas e proporcionar mais qualidade de vida para a nossa população”, destacou o prefeito.

A Prefeitura segue firme no compromisso de melhorar a infraestrutura da cidade e garantir melhores condições de mobilidade para todos.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários