PL que regula a inteligência artificial pode transformar políticas públicas e o mercado tecnológico no Acre
Gol é condenada a pagar indenização a passageiro por mala danificada no Acre
Justiça reconhece prejuízo ao consumidor, mas descarta danos morais por falta de provas
Em decisão unânime, a companhia Gol Linhas Aéreas S.A. foi condenada a pagar R$ 720 a Joaquim Jonatha de Araújo Meireles, que teve a mala danificada durante uma viagem. O processo foi analisado pela 1ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre (TJAC), que alterou o resultado anterior e reconheceu o prejuízo.
Na primeira análise, o pedido havia sido negado por falta de provas. Diante da negativa, o consumidor recorreu e apresentou fotos da mala danificada, nota fiscal da compra de outra bagagem e registro de tentativa de acordo feito pela empresa. Esses materiais serviram como base para confirmar o transtorno.
O juiz Cloves Augusto Alves Cabral Ferreira destacou que a empresa deve responder quando há falha ligada ao serviço oferecido. O valor da indenização será corrigido pela inflação (IPCA-E) e terá juros aplicados pela taxa Selic desde o dia da ocorrência.
O passageiro também relatou ter sido tratado com grosseria no balcão de atendimento. Apesar disso, não conseguiu comprovar a queixa, já que o boletim de ocorrência anexado aos autos não foi aceito como elemento capaz de demonstrar sofrimento.
De acordo com o Superior Tribunal de Justiça (STJ), esse tipo de documento tem função apenas informativa. Como o pedido de compensação por danos morais foi recusado, não houve cobrança de honorários.
Anvisa proíbe venda de produtos de cannabis e cogumelos
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu a comercialização de produtos à base de cannabis das empresas Hemp Vegan e Cannafy. Também foi alvo de fiscalização da Anvisa a empresa De Volta às Raízes, que vende produtos feitos com cogumelos.
A Resolução 3.987/2025, com a lista de itens vetados, foi publicada no Diário Oficial da União, da última quinta-feira (10).
De acordo com a Anvisa, os produtos da Hemp Vegan não têm registro ou autorização da agência e são “fabricados por empresa desconhecida”. A proibição determinada se aplica a todos os lotes de produtos derivados de cannabis da marca:
– Produtos com Fitocanabinoides (CBG, CBG, CBDA)
– Bálsamos Tópicos de CBD
– Gotas de CBD Fullspectrum Vegano
– CBD Gummies Fullspectrum
– CBD Paste Fullspectrum Vegan
– CBD + CBG Drops – Marca Hemp Vegan
– CBD + CBDA Fullspectrum
– Parches Musculares – 50 mg de CBD
A Agência Brasil entrou em contato com a Hemp Vegan, mas não recebeu retorno. O espaço segue aberto para manifestação da empresa.
Cannafy
Outra empresa alvo da fiscalização foi a Cannafy Serviços de Internet, que comercializa produtos que não possuem registro ou autorização na Anvisa, fabricados por empresa que também não possui autorização de funcionamento na agência.
Estão proibidos todos os lotes dos seguintes produtos:
– Produtos de cannabis da marca CBDM Gummy
– Produtos de cannabis da Marca Canna River
– Produtos de cannabis da Marca Rare Cannabinoid
No site da Cannafy, a empresa informou que não fabrica nem comercializa produtos de cannabis no Brasil e que cumpre rigorosamente toda a legislação brasileira aplicável a esses produtos. “Apenas facilitamos o contato entre pacientes brasileiros e fornecedores estrangeiros, e atuamos para garantir que todas as importações tenham sido previamente autorizadas pela Anvisa, conforme dispõe a Resolução Anvisa RDC n. 660/2022”, diz a nota.
De volta as raízes
Por fim, a agência sanitária proibiu a comercialização de todos lotes dos produtos feitos com cogumelos da De Volta às Raízes, “sem registro, notificação ou cadastro na Anvisa” e fabricados por empresa que não possui autorização para fabricação de medicamentos.
Os produtos são os seguintes:
– Cogumelo Tremella
– Cogumelo Reish
– Cordyceps Militaris
– Cogumelo do Sol
– Cogumelo Juba de Leão
– Cogumelo Chaga
– Cogumelo Cauda de Peru
Em seu site, a empresa explica que os cogumelos são utilizados na Medicina Tradicional Chinesa, “mas não se enquadram como medicamentos, portanto, estão dispensados de registro no Ministério da Saúde conforme a Resolução nº 240/2018”.
Vírus no WhatsApp abre portas para hackers
Centenas de usuários no Brasil são atingidos por arquivos falsos
assumam o controle de computadores e roubem senhas, alertam pesquisadores da empresa de cibersegurança Trend Micro, segundo reportagem do site g1. O novo vírus, batizado de Sorvepotel, circula em mensagens e grupos do aplicativo. Da mesma forma, usa e-mails para se espalhar.
Quando o arquivo é aberto, o malware se infiltra no sistema de modo persistente. “É aberta uma porta de comunicação. A partir disso, o sistema de ataque passa a receber instruções externas”, explica Marcelo Sanches, líder técnico da Trend Micro Brasil. “A máquina da vítima fica sob comando do atacante.”
Vírus atacam computadores com Windows
O vírus afeta apenas computadores com Windows. Os criminosos costumam induzir o usuário a executá-lo com mensagens como “Baixa o ZIP no PC e abre”. As mensagens aparecem em companhia de comprovantes de pagamento ou orçamentos falsos. Conforme a Trend Micro, o Sorvepotel tem dois principais objetivos:
- Roubar credenciais bancárias e de criptomoedas, exibindo versões falsas de sites legítimos;
- Assumir o controle do WhatsApp Web, para enviar o mesmo arquivo malicioso aos contatos da vítima.
De acordo com o levantamento da consultoria, 457 das 477 infecções detectadas ocorreram no Brasil, o que indica foco específico no país. O arquivo malicioso faz verificações de idioma, formato de data e localização para confirmar que o usuário é brasileiro antes de agir.
O WhatsApp orienta seus usuários a abrirem apenas links e arquivos de pessoas conhecidas. Afirma principalmente que “mantém esforços contínuos para reforçar a segurança do aplicativo”.
