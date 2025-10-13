Conecte-se conosco

Brasil

PL que regula a inteligência artificial pode transformar políticas públicas e o mercado tecnológico no Acre

Publicado

3 minutos atrás

em

Em debate na Câmara dos Deputados, o projeto que regula o uso da inteligência artificial no Brasil abre novas possibilidades para educação, segurança e gestão ambiental na Amazônia.
A tramitação do Projeto de Lei 2338/2023, que cria o marco legal da inteligência artificial (IA) no Brasil, pode gerar impactos diretos no Acre e em toda a região amazônica.
Especialistas acreditam que a proposta, aprovada pelo Senado em dezembro de 2024 e atualmente em análise na Câmara dos Deputados, pode impulsionar a inovação tecnológica, fortalecer políticas públicas e ampliar a proteção de dados pessoais em projetos governamentais e privados.
Tecnologia com responsabilidade
O texto do PL estabelece princípios e regras para o desenvolvimento e uso ético da inteligência artificial, com foco na transparência, segurança e respeito aos direitos fundamentais. A ideia é que sistemas automatizados sejam avaliados conforme o grau de risco, com fiscalização da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD).
No Acre, onde o uso de tecnologias digitais cresce nas áreas de segurança pública, monitoramento ambiental e educação, a regulamentação promete oferecer um novo horizonte de credibilidade e segurança jurídica.
Segundo professores e juristas locais, o marco poderá estimular startups e universidades a desenvolver soluções inovadoras com responsabilidade social.
Oportunidades para o Acre
1.Monitoramento ambiental e florestal
O uso de IA para análise de imagens de satélite e prevenção de desmatamento poderá ser ampliado, garantindo mais eficiência em ações de preservação da Amazônia Legal.
2.Educação pública e inclusão digital
O PL abre espaço para ferramentas de aprendizado personalizado e sistemas de gestão inteligente, que podem beneficiar escolas públicas e alunos da zona rural acreana.
3.Segurança e gestão urbana
A regulamentação também impacta o uso de câmeras inteligentes e softwares de reconhecimento facial, exigindo transparência e limites éticos em sua aplicação pelos órgãos públicos.
Desafios e vigilância democrática
Apesar dos avanços, o projeto desperta preocupações sobre custos regulatórios, vigilância excessiva e o uso indevido de dados sensíveis por parte do poder público.
Entidades de defesa digital alertam para a necessidade de debates regionais, garantindo que estados amazônicos, como o Acre, participem da formulação das regras.
Para o advogado e pesquisador acreano Adriano Gonçalves, o PL representa “um avanço civilizatório necessário”, mas que precisa “ouvir as vozes da Amazônia, onde o uso da tecnologia deve estar alinhado com a proteção da vida e do meio ambiente”.
Contexto político e próximos passos
O PL 2338/2023 segue em tramitação na Câmara dos Deputados, onde deve receber emendas e ajustes antes de ir à sanção presidencial.
A expectativa é que o texto final seja votado até o primeiro semestre de 2026.
Enquanto isso, universidades, tribunais e gestores públicos do Acre já discutem protocolos de governança digital e ética em IA, antecipando-se ao novo marco legal.
Conclusão
O marco legal da inteligência artificial não é apenas um tema tecnológico — é um debate sobre o futuro social e ético do país.
Para o Acre, ele simboliza a chance de unir inovação e sustentabilidade, transformando o estado em referência amazônica de desenvolvimento digital responsável.

Comentários

Tópicos Relacionados
Continue lendo

Brasil

Gol é condenada a pagar indenização a passageiro por mala danificada no Acre

Publicado

25 segundos atrás

em

13 de outubro de 2025

Por

Justiça reconhece prejuízo ao consumidor, mas descarta danos morais por falta de provas

Em decisão unânime, a companhia Gol Linhas Aéreas S.A. foi condenada a pagar R$ 720 a Joaquim Jonatha de Araújo Meireles, que teve a mala danificada durante uma viagem. O processo foi analisado pela 1ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre (TJAC), que alterou o resultado anterior e reconheceu o prejuízo.

Na primeira análise, o pedido havia sido negado por falta de provas. Diante da negativa, o consumidor recorreu e apresentou fotos da mala danificada, nota fiscal da compra de outra bagagem e registro de tentativa de acordo feito pela empresa. Esses materiais serviram como base para confirmar o transtorno.

O juiz Cloves Augusto Alves Cabral Ferreira destacou que a empresa deve responder quando há falha ligada ao serviço oferecido. O valor da indenização será corrigido pela inflação (IPCA-E) e terá juros aplicados pela taxa Selic desde o dia da ocorrência.

O passageiro também relatou ter sido tratado com grosseria no balcão de atendimento. Apesar disso, não conseguiu comprovar a queixa, já que o boletim de ocorrência anexado aos autos não foi aceito como elemento capaz de demonstrar sofrimento.

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça (STJ), esse tipo de documento tem função apenas informativa. Como o pedido de compensação por danos morais foi recusado, não houve cobrança de honorários.

Comentários

Continue lendo

Brasil

Anvisa proíbe venda de produtos de cannabis e cogumelos

Publicado

2 horas atrás

em

13 de outubro de 2025

Por

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu a comercialização de produtos à base de cannabis das empresas Hemp Vegan e Cannafy. Também foi alvo de fiscalização da Anvisa a empresa De Volta às Raízes, que vende produtos feitos com cogumelos.

A Resolução 3.987/2025, com a lista de itens vetados, foi publicada no Diário Oficial da União, da última quinta-feira (10).

De acordo com a Anvisa, os produtos da Hemp Vegan não têm registro ou autorização da agência e são “fabricados por empresa desconhecida”. A proibição determinada se aplica a todos os lotes de produtos derivados de cannabis da marca:

– Produtos com Fitocanabinoides (CBG, CBG, CBDA)

– Bálsamos Tópicos de CBD

– Gotas de CBD Fullspectrum Vegano

– CBD Gummies Fullspectrum

– CBD Paste Fullspectrum Vegan

– CBD + CBG Drops – Marca Hemp Vegan

– CBD + CBDA Fullspectrum

– Parches Musculares – 50 mg de CBD

A Agência Brasil entrou em contato com a Hemp Vegan, mas não recebeu retorno. O espaço segue aberto para manifestação da empresa.

Cannafy

Outra empresa alvo da fiscalização foi a Cannafy Serviços de Internet, que comercializa produtos que não possuem registro ou autorização na Anvisa, fabricados por empresa que também não possui autorização de funcionamento na agência.

Estão proibidos todos os lotes dos seguintes produtos:

– Produtos de cannabis da marca CBDM Gummy

– Produtos de cannabis da Marca Canna River

– Produtos de cannabis da Marca Rare Cannabinoid

No site da Cannafy, a empresa informou que não fabrica nem comercializa produtos de cannabis no Brasil e que cumpre rigorosamente toda a legislação brasileira aplicável a esses produtos. “Apenas facilitamos o contato entre pacientes brasileiros e fornecedores estrangeiros, e atuamos para garantir que todas as importações tenham sido previamente autorizadas pela Anvisa, conforme dispõe a Resolução Anvisa RDC n. 660/2022”, diz a nota.

De volta as raízes

Por fim, a agência sanitária proibiu a comercialização de todos lotes dos produtos feitos com cogumelos da De Volta às Raízes, “sem registro, notificação ou cadastro na Anvisa” e fabricados por empresa que não possui autorização para fabricação de medicamentos.

Os produtos são os seguintes:

– Cogumelo Tremella

– Cogumelo Reish

– Cordyceps Militaris

– Cogumelo do Sol

– Cogumelo Juba de Leão

– Cogumelo Chaga

– Cogumelo Cauda de Peru

Em seu site, a empresa explica que os cogumelos são utilizados na Medicina Tradicional Chinesa, “mas não se enquadram como medicamentos, portanto, estão dispensados de registro no Ministério da Saúde conforme a Resolução nº 240/2018”.

Comentários

Continue lendo

Brasil

Vírus no WhatsApp abre portas para hackers

Publicado

17 horas atrás

em

12 de outubro de 2025

Por

Centenas de usuários no Brasil são atingidos por arquivos falsos

Segundo especialistas, vírus ataca equipamentos que usam sistema Windows | Foto: Marcello Casal jr/Agência Brasil

assumam o controle de computadores e roubem senhas, alertam pesquisadores da empresa de cibersegurança Trend Micro, segundo reportagem do site g1. O novo vírus, batizado de Sorvepotel, circula em mensagens e grupos do aplicativo. Da mesma forma, usa e-mails para se espalhar.

Quando o arquivo é aberto, o malware se infiltra no sistema de modo persistente. “É aberta uma porta de comunicação. A partir disso, o sistema de ataque passa a receber instruções externas”, explica Marcelo Sanches, líder técnico da Trend Micro Brasil. “A máquina da vítima fica sob comando do atacante.”

Vírus atacam computadores com Windows

O vírus afeta apenas computadores com Windows. Os criminosos costumam induzir o usuário a executá-lo com mensagens como “Baixa o ZIP no PC e abre”. As mensagens aparecem em companhia de comprovantes de pagamento ou orçamentos falsos. Conforme a Trend Micro, o Sorvepotel tem dois principais objetivos:

  • Roubar credenciais bancárias e de criptomoedas, exibindo versões falsas de sites legítimos;
  • Assumir o controle do WhatsApp Web, para enviar o mesmo arquivo malicioso aos contatos da vítima.

De acordo com o levantamento da consultoria, 457 das 477 infecções detectadas ocorreram no Brasil, o que indica foco específico no país. O arquivo malicioso faz verificações de idioma, formato de data e localização para confirmar que o usuário é brasileiro antes de agir.

O WhatsApp orienta seus usuários a abrirem apenas links e arquivos de pessoas conhecidas. Afirma principalmente que “mantém esforços contínuos para reforçar a segurança do aplicativo”.

+ Leia mais notícias de Tecnologia na Oeste

 

Comentários

Continue lendo