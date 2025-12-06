Brasil
Pix bate recorde e supera 313 milhões de transações em um dia
Sistema de transferências instantâneas do Banco Central (BC), o Pix bateu novo recorde na última sexta-feira (5). Pela primeira vez, a modalidade superou a marca de 300 milhões de transações em 24 horas.
Somente no último dia 5, foram feitas 313,3 milhões de transferências via Pix para usuários finais. Segundo o BC, a movimentação também bateu recorde em volume de dinheiro, com R$ 179,9 bilhões em um único dia.
“O resultado é mais uma demonstração da importância do Pix como infraestrutura digital pública, para o funcionamento da economia nacional”, informou o BC em comunicado.
O recorde diário anterior tinha sido registrado em 28 de novembro, dia Black Friday e data limite do pagamento da primeira parcela do décimo terceiro, com 297,4 milhões de transações num único dia.
Criado em novembro de 2020, o Pix acumulou, no fim de novembro, 178,9 milhões de usuários, conforme as estatísticas mensais mais recentes. Desse total, 162,3 milhões eram pessoas físicas; e 16,6 milhões, pessoas jurídicas. Em outubro, segundo os dados consolidados mais recentes, o sistema alcançou a marca de R$ 3,32 trilhões movimentados.
Comentários
Brasil
PRF apreende mais de meia tonelada de drogas escondidas em carga na BR-364, em Vilhena
Motorista foi preso após policiais encontrarem skunk, haxixe e cocaína ocultados atrás de paletes durante fiscalização no km 1.
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, nesta sexta-feira, mais de 511 quilos de drogas durante uma fiscalização na BR-364, no km 1, em Vilhena (RO). A ação ocorreu após a abordagem a uma combinação de veículos de carga (CVC).
Durante os procedimentos de entrevista, o comportamento suspeito do motorista chamou a atenção dos agentes, que decidiram vistoriar o compartimento de carga. No local, foram localizadas diversas caixas de papelão escondidas atrás de paletes vazios.
Dentro das embalagens, os policiais encontraram 377,82 quilos de skunk, 1 quilo de haxixe e mais de 132 quilos de cocaína e cloridrato de cocaína — totalizando aproximadamente 511 quilos de entorpecentes.
O motorista foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e encaminhado à Delegacia da Polícia Federal em Vilhena, onde permanecerá à disposição da Justiça.
Comentários
Brasil
Vilhena inicia programa gratuito de emagrecimento com uso do medicamento Mounjaro a partir de 15 de dezembro
Iniciativa vai atender 80 pacientes na primeira fase e alia tirzepatida a acompanhamento multiprofissional para redução de riscos ligados à obesidade.
Comentários
Brasil
Polícia Federal apreende 613 kg de cocaína em galpão de empresa de fachada em Blumenau
Droga estava escondida em bunker subterrâneo e seria enviada à Europa; um homem foi preso e investigação aponta ligação com cidadãos britânicos procurados internacionalmente
A Polícia Federal (PF) apreendeu 613 quilos de cocaína durante uma operação de combate ao tráfico internacional de drogas em Blumenau, no Vale do Itajaí (SC). A ação contou com apoio da Polícia Militar de Santa Catarina e resultou na prisão de um homem suspeito de integrar a organização criminosa.
A droga estava escondida em um bunker no subsolo de um galpão pertencente a uma empresa de exportação de ligas metálicas, que funcionava como fachada para o esquema. Segundo as investigações, o local era usado para o preparo e armazenamento da cocaína antes do envio para a Europa.
Durante a operação, a PF também cumpriu um mandado de busca em um endereço residencial em Florianópolis ligado ao suspeito, onde foram apreendidos veículos, embarcações, joias e documentos. O inquérito aponta a existência de uma estrutura criminosa internacional com base em Santa Catarina, que contava com suporte logístico de brasileiros e liderança de cidadãos britânicos com histórico de tráfico na Inglaterra e procurados internacionalmente.
A investigação continua para identificar outros integrantes do esquema, que já tinha rotas estabelecidas para o narcotráfico transatlântico.
Você precisa fazer login para comentar.