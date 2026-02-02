Pix amplia segurança com novas regras nesta segunda; entenda

O Mecanismo Especial de Devolução (MED) do Pix passou por uma atualização e, desde esta segunda-feira (2/1), entrou em vigor de forma obrigatória para todas as instituições financeiras que participam do sistema.

A principal novidade é a ampliação do rastreamento do caminho percorrido pelos valores transferidos em casos de fraude, golpe ou coerção, permitindo que os recursos sejam bloqueados e devolvidos, mesmo que tenham sido rapidamente repassados a outras contas após a transação inicial.

Antes da mudança, o MED só permitia o bloqueio e a devolução a partir da primeira conta que recebeu o Pix fraudulento, o que muitas vezes frustrava a recuperação do dinheiro, pois golpistas transferiam rapidamente os valores para outras contas.

Com o MED 2.0, as instituições agora podem seguir e compartilhar informações sobre o percurso do dinheiro em múltiplas contas, aumentando as chances de bloquear a cadeia de depósitos e recuperar os valores desviados.

O procedimento é acionado pelo cliente diretamente no aplicativo do banco ou instituição de pagamento, por meio do botão de contestação em casos de suspeita de fraude.

Após a contestação, as instituições envolvidas têm um prazo para analisar e bloquear os recursos e, se comprovada a fraude, a devolução pode ocorrer em até cerca de 11 dias após a notificação.

A medida também visa desestimular a prática de usar contas intermediárias e esquemas de pulverização de valores para dificultar a recuperação.