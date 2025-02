Pitbulls soltos atacam e matam outro cachorro em Cobija: Veja vídeo

Capacitação em Orlando, na Flórida, inclui técnicas avançadas de tiro, gerenciamento de crises e combate ao narcotráfico; investimento supera R$ 2 milhões

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), está preparando o envio de 66 profissionais para um curso de capacitação ministrado pela unidade de polícia norte-americana Special Weapons And Tactics (SWAT), em Orlando, na Flórida, Estados Unidos. O treinamento, que ocorrerá no Instituto de Segurança Pública da Lake Technical College, tem como objetivo aprimorar as técnicas e habilidades dos agentes das polícias Civil, Militar e Penal, além de bombeiros militares.

As turmas, que já tiveram os vistos de entrada concedidos, devem embarcar em março. O projeto, idealizado pela Sejusp e aprovado pela Procuradoria-Geral do Estado, foi financiado por emendas parlamentares no valor de mais de R$ 2 milhões. O secretário de Segurança, coronel José Américo Gaia, destacou a importância da iniciativa: “Estamos diante de uma oportunidade ímpar, que permitirá a nossos agentes adquirir conhecimentos e habilidades essenciais. Esse treinamento representa um avanço significativo na capacitação profissional, que certamente refletirá em um atendimento mais qualificado e eficaz à nossa comunidade”.

O curso terá duração de 60 horas e será dividido em aulas teóricas e práticas, abrangendo disciplinas como técnicas de tiro em progressão a pé e veicular, entradas táticas, gerenciamento de crises, negociação com reféns, análise de local de crime, investigações preliminares e combate ao narcotráfico. Além disso, os agentes participarão de visitas técnicas a unidades especializadas, como agências policiais, fóruns criminais, presídios urbanos e centros de comando e controle.

A capacitação com a SWAT, reconhecida mundialmente por sua expertise em operações táticas e de alto risco, é vista como um marco para a segurança pública do Acre. A expectativa é que o treinamento traga novas técnicas e estratégias que possam ser aplicadas no estado, contribuindo para a redução da criminalidade e a melhoria do atendimento à população.

Com investimentos robustos e foco na excelência profissional, o governo do Acre reforça seu compromisso com a modernização e o fortalecimento das instituições de segurança, garantindo mais eficiência e preparo para os desafios do cotidiano.

