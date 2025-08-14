Pitbull Combat reúne atletas de sanda do Acre e Rondônia em evento técnico e combates de alto nível; Ney Amorim é parceiro do evento 

A Federação Acreana de Kung Fu (FAKF), com apoio da Secretaria Extraordinária de Esporte e Lazer (Seel) e do secretário Ney Amorim, realiza nesta sexta-feira (15) e sábado (16) uma programação completa dedicada ao sanda, também conhecido como boxe chinês. O evento, que acontece em Rio Branco, inclui curso de arbitragem, workshop técnico e a 2ª edição do Pitbull Combat – Sanda Profissional, reunindo atletas do Acre e de Rondônia.

As atividades começam nesta sexta-feira, às 13h, com o Curso de Arbitragem, ministrado pelo professor Pablo Stanelli, no auditório da Escola Armando Nogueira. A participação é gratuita para filiados da FAKF. Às 19h, na Life Arena, será realizada a pesagem oficial dos atletas, seguida do congresso técnico para treinadores e competidores.

No sábado, a programação segue das 8h às 15h, no Centro de Treinamento Pitbull, com o Workshop de Sanda. À noite, às 19h, a Life Arena volta a receber o público para as disputas do 2º Pitbull Combat, com lutas que valem cinturão para o campeão e premiação em dinheiro para os dois primeiros colocados.

Segundo o presidente da FAKF, Adgeferson Diniz, o evento é estratégico para o desenvolvimento da modalidade no estado.

⁠“O workshop é uma oportunidade de aprimoramento técnico e compreensão das regras, visando competições nacionais e internacionais. Já o Pitbull Combat é uma etapa importante de preparação para o Campeonato Brasileiro. O apoio do governo tem sido essencial para o crescimento do sanda no Acre”, afirmou.

Com mais de 30 anos de experiência, Pablo Stanelli é ex-atleta da Seleção Brasileira de Wushu e árbitro oficial da Confederação Brasileira de Wushu (CBKW), com passagens por eventos internacionais, como o 12º Panamericano de Kung Fu Wushu, na Argentina.

O secretário Ney Amorim destacou o compromisso da gestão com o fomento às artes marciais.

⁠“Temos ampliado o apoio a atletas e eventos de diferentes modalidades. O 2º Pitbull Combat é mais uma ação para fortalecer o esporte, revelar talentos e movimentar o segmento no estado”, disse.

Serviço:

📅 Sexta-feira (15/8)

Curso de Arbitragem – 13h às 17h – Escola Armando Nogueira – Gratuito para filiados

Pesagem Oficial – 19h – Life Arena, Estrada Alberto Tôrres, 927 – Jardim Primavera

📅 Sábado (16/8)

Workshop de Sanda – 8h às 15h – CT Pitbull – Gratuito para filiados

2º Pitbull Combat – 19h – Life Arena

💲 Arquibancada: R$ 30 | Mesa VIP (4 lugares): R$ 200

