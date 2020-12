No entanto, ele voltou a dizer que a alta, ante a queda no trimestre anterior, reforça o retorno forte da economia.

O ministro da Economia, Paulo Guedes, admitiu que o resultado do Produto Interno Bruto (PIB) no terceiro trimestre do ano veio abaixo do esperado. No entanto, ele voltou a dizer que a alta, ante a queda no trimestre anterior, reforça o retorno forte da economia.

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a economia brasileira avançou 7,7% no terceiro trimestre de 2020, na comparação com o trimestre anterior.

“A economia está voltando em ‘V’. Houve revisões de trimestre anteriores que previam um crescimento acima. (No terceiro trimestre) Veio um pouco abaixo do esperado mas o fato é que a economia está voltando”, afirmou nesta quinta-feira (3).

O resultado também veio abaixo das expectativas do mercado financeiro, que esperava uma alta entre 8,5% e 9%. Por outro lado, o avanço tirou o país da recessão técnica, iniciada após dois recuos nos trimestres anteriores.

Porém, a alta não é suficiente para compensar a forte queda de 9,6% no segundo trimestre (número revisado pelo IBGE, nesta quinta-feira). Assim, no acumulado do ano, a atividade econômica acumula perda de 5% de janeiro a setembro, em relação ao mesmo período de 2019.

