PIB do Acre vai crescer em 2025 acima do acumulado para todo o Brasil

A previsão do PIB do Acre para 2025 foi reajustada, segundo o relatório Resenha Regional do Banco do Brasil, considerando o cenário de desaceleração da economia brasileira e mundial.

Agora o documento divulgado dia 5 de setembro aponta que o Acre crescerá 3,8%, menor do que o número de 2024, que atingiu 4,5%.

Mesmo assim, a queda foi pequena em relação a outros estados, como São Paulo, que vai ter elevação do PIB de 1,5%, menos da metade do que em 2024, quando avançou 3,2%.

Na Região Norte, que junto com alguns estados do Nordeste e o Centro Oeste puxam a expansão do índice, O Acre supera o Amazonas, com 2%, Pará, com 3,6%, mesmo sediando a COP e Amapá, com 3,1%. O avanço do PIB do Acre está acima do esperado para todo o Brasil, que tem projeção de aumento de 3,6% do PIB.

Por atividade, o PIB da agropecuária deve crescer no Acre robustos 7,4%; serviços, 3,9% e indústria, apenas 1,2%. Mato Grosso, com 6.6%; Mato Grosso do Sul, com 5% e Tocantins, com 4,9% dão os estados com maior crescimento projetado para este ano.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários