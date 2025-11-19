Conecte-se conosco

PF vai investigar operação bilionária do Master com fundos de previdência

3 horas atrás

Governos estaduais e municipais investiram R$ 1,9 bilhão nos fundos do banco; banqueiro Daniel Vorcaro foi preso na terça-feira (18)

A PF (Polícia Federal) abrirá novas frentes de investigação para apurar a venda de títulos que não são cobertos pelo Fundo Garantidor de Créditos (FGC) a fundos de previdência estaduais e municipais.

Essas venderam teriam rendido ao menos R$ 1,9 bilhão ao banco Master, que foi alvo de operação da PF nesta terça-feira (18), com a prisão do presidente, Daniel Vorcaro, e outros executivos ligados a ele.

Segundo integrantes a par do caso à CNN, a PF investigará “toda a extensão dos crimes eventualmente cometidos, inclusive desses fundos”.

O que está sendo estudado neste momento pela equipe de investigação é se essas novas frentes de apuração serão no mesmo inquérito já aberto no início de 2024 ou se serão abertos novos inquéritos, o que dependerá da estratégia da equipe e do diálogo com o juiz do caso.

Três governos estaduais fizeram aplicações nos fundos do Master, além de uma capital do Nordeste.

Um dos fundos é o Rioprevidência, dos servidores do Rio de Janeiro. O valor aplicado pelo órgão foi de aproximadamente R$ 960 milhões, em Letras Financeiras emitidas pela instituição entre outubro de 2023 e agosto de 2024, com vencimentos previstos para 2033 e 2034.

Atualmente, a autarquia declarou que está em negociação para “substituir as letras por precatórios federais”.

“O Rioprevidência ressalta ainda que o pagamento de aposentadorias e pensões está garantido, não havendo qualquer risco para os segurados do Estado do Rio de Janeiro. Cabe destacar ainda que o valor investido junto à instituição é inferior ao da folha mensal paga pela autarquia aos aposentados e pensionistas, hoje em R$ 1,9 bilhão, custeada em grande parte pela receita de royalties e participações especiais”, destacou o órgão.

À época, o TCE-RJ (Tribunal de Contas do Rio de Janeiro) alertou “risco de investimento” bilionário do Rioprevidência no Master. Entre maio e julho, o fundo de pensão estadual que atende mais de 235 mil servidores aportou o valor quase bilionário na instituição financeira que já estava com liquidação extrajudicial.

Os fundos de previdência estaduais são fundos de pensão para servidores públicos de um estado, destinados a complementar a aposentadoria oficial e garantir o pagamento de benefícios previdenciários aos servidores efetivos ativos e inativos.

Os fundos de previdência municipais são o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) municipal, um sistema de seguridade social para servidores públicos municipais, que garante benefícios como aposentadoria e pensão por morte.

Na prática, se as gestões municipais e estaduais que fizeram aplicações milionárias nos fundos do banco que foi liquidado, os servidores podem não receber seus direitos de pensão e aposentadoria.

A PF também avalia, com cautela, a possibilidade de deslocamento de foro da investigação, atualmente na Justiça Federal de Brasília. Mas com o avançar das investigações, pode-se subir a um tribunal superior.

Fonte: CNN

Contenção: polícia encontra drogas em escola “depósito” usada pelo CV. Veja vídeo

3 horas atrás

19 de novembro de 2025

Até o momento, oito criminosos foram presos e dois foram mortos em confronto

As polícias Civil e Militar deflagraram, nesta quarta-feira (19/11), mais uma fase da Operação Contenção na Vila Kennedy, Zona Oeste do Rio, em ação voltada a frear a expansão territorial do Comando Vermelho e reprimir crimes associados à facção.

A ação reuniu equipes da 34ª DP (Bangu), da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE-CAP), da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA-CAP), além do Core e do Comando de Operações Especiais (COE) da PMERJ.

Até o momento, oito criminosos foram presos e dois foram mortos em confronto.

Os agentes também apreenderam dois fuzis, uma pistola e localizaram carga expressiva de drogas escondida em uma unidade de ensino usada pela facção como depósito clandestino, prática que, segundo os investigadores, tornou-se recorrente na tentativa de dificultar a ação das forças de segurança.

O secretário de Polícia Civil, delegado Felipe Curi, afirmou que a fase atual da operação reforça a estratégia de atacar simultaneamente o braço armado e a estrutura financeira da facção. “A organização criminosa se aproveita da expansão territorial para praticar toda a gama de crimes. Com investigação e ações coordenadas, estamos enfraquecendo essa estrutura”, disse.

A Operação Contenção segue em andamento, e novas diligências estão previstas nos próximos dias.

PC-AM apreende 300 kg de skunk avaliados em R$ 5,5 milhões em Manaus

3 horas atrás

19 de novembro de 2025

Operação resultou na prisão de um homem de 28 anos; parte da droga seria enviada ao município de Juruti, no oeste do Pará.

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) apreendeu aproximadamente 300 quilos de maconha do tipo skunk, avaliados em R$ 5,5 milhões, durante operações realizadas nos bairros da Paz, Alvorada e Cidade de Deus, nas zonas centro-oeste e norte de Manaus. Um homem de 28 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas.

De acordo com as investigações, o entorpecente abastecia pontos de venda na capital, e parte do carregamento tinha como destino o município de Juruti, no oeste do Pará.

O delegado-geral adjunto da PC-AM destacou que a apreensão é resultado de quase 30 dias de trabalho investigativo conduzido pelo departamento, reforçando o impacto da operação no combate às organizações envolvidas no tráfico interestadual.

MPF aciona Justiça para obter relatórios da Abin sobre alertas de falta de oxigênio no Amazonas em 2021

3 horas atrás

19 de novembro de 2025

Documentos são considerados fundamentais para calcular danos e indenizações às vítimas da crise que causou dezenas de mortes por asfixia durante a segunda onda da Covid-19.

O Ministério Público Federal (MPF) ingressou com uma ação na Justiça Federal para obrigar a Agência Brasileira de Inteligência (Abin) a entregar relatórios que, segundo o órgão, teriam alertado previamente sobre o risco de desabastecimento de oxigênio no Amazonas em janeiro de 2021.

O MPF afirma que os documentos são essenciais para a apuração de responsabilidades, bem como para o cálculo de danos e indenizações às famílias das vítimas da crise, que resultou em dezenas de mortes por asfixia em meio ao colapso hospitalar causado pela segunda onda da Covid-19.

A Abin, por sua vez, declarou em nota que já disponibilizou mais de 1.100 documentos públicos sobre a pandemia em seu site. A agência sustenta que não está sujeita ao controle do MPF, mas apenas ao do Congresso Nacional, e que a divulgação de Relatórios de Inteligência depende de autorização da Casa Civil.

Durante o colapso de janeiro de 2021, o Amazonas enfrentou recorde de internações, hospitais superlotados e escassez crítica de oxigênio. Investigações conduzidas pelo MPF e pela Defensoria Pública apontam que mais de 60 pessoas morreram devido à falta do insumo, e mais de 500 pacientes precisaram ser transferidos às pressas para outros estados.

Diante da recusa da Abin em fornecer os dados solicitados, o MPF impetrou mandado de segurança pedindo acesso a:

  • Relatórios produzidos entre março de 2020 e janeiro de 2021 sobre a pandemia no Amazonas;

  • Registros que comprovem o envio desses documentos ao Executivo federal;

  • Informações sobre eventual compartilhamento com o governo do Amazonas e a Prefeitura de Manaus.

O caso agora será analisado pela Justiça Federal, que decidirá se a Abin deverá liberar os relatórios sigilosos ao Ministério Público.

