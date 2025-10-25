PF realiza Operação Travessia contra esquema de migração ilegal em RondôniaPF realiza Operação Travessia contra esquema de migração ilegal em Rondônia

Brasil
PF realiza Operação Travessia contra esquema de migração ilegal em Rondônia
Empresa de Ji-Paraná é suspeita de aliciar brasileiros para envio irregular ao exterior; mandados foram cumpridos em Mato Grosso
MPF recorre para suspender leilão de blocos de petróleo na Foz do Amazonas
Órgão pede ao TRF-1 que proíba licenciamento ambiental e novos leilões até a realização de estudos climáticos e consultas a comunidades tradicionais
O Ministério Público Federal (MPF) recorreu nesta sexta-feira (24) ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1) para tentar suspender a decisão da Justiça Federal que, em setembro, negou o pedido de anulação do leilão de 19 blocos de exploração de petróleo e gás na Bacia da Foz do Amazonas.
No recurso, o MPF solicita que o tribunal proíba imediatamente qualquer processo de licenciamento ambiental junto ao Ibama para esses blocos, até que sejam realizados os estudos e ações exigidos por lei. O órgão cobra a elaboração do Estudo de Impacto Climático (EIC), da Avaliação Ambiental de Área Sedimentar (AAAS) e dos Estudos de Componentes Indígenas, Quilombolas e de Povos e Comunidades Tradicionais (ECI/ECQ).
O MPF também requer que o governo não inclua novos blocos da região em futuros leilões da Oferta Permanente de Concessão (OPC) até o julgamento final do processo.
O recurso reforça ainda a necessidade de realizar a Consulta Prévia, Livre e Informada (CPLI), prevista na Convenção nº 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), antes da fase de licenciamento ambiental.
Ao negar o pedido inicial, a Justiça Federal havia entendido que as medidas ambientais solicitadas poderiam ser adotadas em etapas posteriores do processo de exploração. O MPF, porém, argumenta que a ausência dos estudos e da consulta às comunidades tradicionais na fase pré-licitatória viola o ordenamento jurídico e compromete compromissos internacionais assumidos pelo Brasil.
Fila do INSS no Amazonas mais que dobra em um ano e supera 59 mil pedidos pendentes
Paralisação de servidores e suspensão de programa de bônus a analistas agravam atrasos; tempo médio para concessão de benefícios volta a subir
Polícia de Pando recupera moto roubada em Epitaciolândia, motocicleta estava a 255 km da fronteira
Veículo com relatório de roubo de outubro foi encontrado abandonado próximo a escola em El Sena; autoridades dos dois países coordenam devolução ao Brasil
A Direção Departamental de Prevenção e Investigação de veículos (DIPROVE) de Pando/Bolívia anunciou nesta sexta-feira, dia 24, a recuperação de uma motocicleta com relatório de roubo na fronteira, cidade de Epitaciolândia. De acordo com Eduardo de Villegas, diretor da DIPROVE, o veículo foi encontrado abandonado nos arredores de um estabelecimento de ensino no Município de El Sena, cidade a 255 de Cobija, fronteiriça com o Acre.
As autoridades bolivianas já coordenam com o 5° Batalhão da Polícia Militar de Brasiléia para verificação da documentação e a confirmação da procedência do furto, visando assim, sua repatriação e entrega às autoridades brasileiras. O caso ocorre numa região de intenso trânsito fronteiriço entre Bolívia e Brasil.
O caso reforça alertas sobre a atuação de organizações criminosas na região de fronteira, onde veículos roubados no Brasil são transportados para o interior da Bolívia para serem comercializados ilegalmente ou desmontados.
