PF prende suspeito de financiar garimpo ilegal em terra indígena no sul do Pará
Terceira fase da operação investiga invasão de terras públicas e contaminação do rio Fresco na Terra Indígena Kayapó
A Polícia Federal deflagrou, na sexta-feira (19), a terceira fase de uma operação que investiga crimes de invasão de terras públicas e garimpo ilegal às margens do rio Fresco, na Terra Indígena Kayapó, no sul do Pará. Durante a ação, um dos investigados foi preso no bairro Buriti 1, nas proximidades do centro do município de Redenção.
Os agentes cumpriram um mandado de prisão e outro de busca e apreensão. Na residência do suspeito, a Polícia Federal apreendeu mais de R$ 16 mil em dinheiro e uma arma de fogo. De acordo com as investigações, o homem é apontado como um dos financiadores do garimpo ilegal instalado dentro da Terra Indígena Kayapó.
Segundo a PF, a atividade criminosa ocorria diretamente às margens do rio Fresco, com o despejo de rejeitos como lama, óleo diesel e mercúrio no leito do rio. A prática, conforme os investigadores, provoca danos ambientais considerados irreparáveis e representa sérios riscos à saúde das populações locais.
O suspeito vinha sendo investigado desde abril deste ano, período em que a Polícia Federal identificou a intensificação das invasões na Terra Indígena Kayapó e a atuação de pelo menos três garimpos ilegais responsáveis pela contaminação do rio Fresco.
Com área superior a três milhões de hectares, a Terra Indígena Kayapó abrange os municípios de Cumaru do Norte, São Félix do Xingu, Bannach e Ourilândia do Norte. Conforme a Polícia Federal, a região é alvo recorrente de invasores que exploram ilegalmente recursos minerais, motivando operações contínuas de repressão e fiscalização.
PM apreende quase duas toneladas de drogas em micro-ônibus abandonado no interior do Amazonas
Veículo fugiu de abordagem policial e foi encontrado em ramal de Rio Preto da Eva; ninguém foi preso
A Polícia Militar do Amazonas apreendeu quase duas toneladas de entorpecentes na madrugada deste sábado (20), após localizar um micro-ônibus abandonado em um ramal do município de Rio Preto da Eva, no interior do estado. Nenhum suspeito foi preso durante a ação.
Segundo a PM, o veículo foi avistado por volta das 4h ainda na área urbana da cidade. Ao receber ordem de parada, o motorista desobedeceu e fugiu em direção à rodovia que liga o município a Manaus, dando início a uma perseguição policial.
Durante a fuga, o micro-ônibus entrou em um ramal logo após deixar o perímetro urbano. Pouco tempo depois, os policiais encontraram o veículo abandonado. O condutor e possíveis ocupantes teriam escapado para uma área de mata próxima.
Na vistoria, os militares localizaram 45 sacos de rafia, cada um com aproximadamente 50 quilos, contendo tabletes de drogas. Foram apreendidos entorpecentes do tipo skunk e cocaína, totalizando uma carga que se aproxima de duas toneladas.
De acordo com a polícia, o micro-ônibus apresentava condições precárias de manutenção. O veículo e os entorpecentes foram encaminhados à delegacia de Rio Preto da Eva e, posteriormente, levados para Manaus, onde o material passará por perícia.
A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar do município, com apoio do Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc). As investigações seguem em andamento para identificar os responsáveis pelo transporte da droga.
Mega-Sena acumula e prêmio da Mega da Virada chega a R$ 1 bilhão
Ninguém acertou as seis dezenas sorteadas hoje no concurso 2954 da Mega-Sena, o último antes da Mega da Virada.
O que aconteceu:
Os números sorteados foram 01 – 09 – 37 – 39 – 42 – 44.
O próximo concurso será realizado no dia 31, com prêmio estimado de R$ 1 bilhão.
38 apostas acertaram cinco dezenas e ganharam R$ 69.615,66.
Houve 4.069 jogos vencedores com quatro números; cada um deles leva R$ 1.071,64.
Como faço para participar do próximo sorteio da Mega-Sena
Você precisa fazer uma aposta de seis a 20 números nas lotéricas credenciais pela Caixa, ou no site especial de loterias do banco. Participam do próximo concurso todas as apostas registradas até 20h do dia do sorteio.
Quanto custa apostar na Mega-Sena?
Depende de quantos números você pretende colocar no jogo. A aposta mínima custa R$ 6, e você tem direito de escolher seis dezenas de 1 a 60. Se quiser colocar um número a mais para aumentar as chances de acerto, o preço do jogo sobe para R$ 42.
Fonte: UOL
Brasil alcança a liderança global na produção de carne bovina em 2025, segundo o USDA
Resultado reflete o fortalecimento contínuo do sistema nacional de defesa agropecuária, conduzido pelo Mapa, com destaque para a criação do Banco Brasileiro de Antígenos da Febre Aftosa
O Brasil foi reconhecido pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) como o maior exportador de carne bovina do mundo em 2025. A conquista reflete o fortalecimento contínuo do sistema nacional de defesa agropecuária, conduzido pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), que investiu em:
- prevenção estratégica
- vigilância sanitária; e
- ampliação da força de trabalho.
O marco ocorre após o reconhecimento internacional do país como livre de febre aftosa sem vacinação, certificado pela Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA). Para o ministro Carlos Fávaro, “a força desse sistema permite conquistas históricas. Ser reconhecido pelo USDA como o maior produtor mundial de carne bovina é um orgulho brasileiro”.
Os resultados refletem a adoção de medidas estruturantes que elevam o nível de segurança sanitária da produção agropecuária, ampliam o acesso a mercados internacionais e fortalecem a confiança do Brasil junto a parceiros comerciais mais exigentes.
Medidas
Entre as principais iniciativas está a criação do Banco Brasileiro de Antígenos da Febre Aftosa, medida que fortalece a capacidade de resposta rápida a eventuais emergências sanitárias. O repositório assegura a disponibilidade imediata de antígenos para a produção de vacinas, caso necessário, em consonância com as práticas internacionais recomendadas pela OMSA.
Além da prevenção, o Mapa avançou no reforço das ações de fiscalização e inspeção sanitária. Portarias publicadas no Diário Oficial credenciaram as primeiras empresas para apoiar atividades de inspeção ante mortem e post mortem em animais destinados ao abate. Os serviços serão executados por médicos-veterinários contratados, sob supervisão de auditores fiscais federais agropecuários (AFFAs), sem alteração das competências legais do Serviço de Inspeção Federal (SIF).
Paralelamente, o Ministério promove a convocação de novos servidores aprovados em concurso público, para fortalecer a presença do Estado em ações de vigilância e controle sanitário em todo o país.
“Isso mostra a robustez do sistema, mostra que o Brasil está preparado, porque as crises sanitárias são cada vez mais recorrentes”, ressaltou Fávaro.
Banco Brasileiro de Antígenos da Febre Aftosa
A implantação do Banco Brasileiro de Antígenos da Febre Aftosa representa um avanço estratégico na biossegurança e na proteção da pecuária nacional. O repositório segue recomendações da OMSA e conta com parcerias do Instituto de Tecnologia do Paraná (Tecpar) e da empresa argentina Biogénesis Bagó.
“Estamos fazendo a nossa parte ao investir no banco de antígenos. É um investimento que garante a continuidade de um processo extraordinário que o Brasil conseguiu alcançar”, afirmou o ministro Carlos Fávaro.
Segundo o presidente do Tecpar, Eduardo Marafon, “a criação do banco brasileiro de antígenos evidencia a nossa marca de prevenção, precaução e atenção permanente à agropecuária brasileira. O modelo adotado é moderno e eficiente, ao garantir a manutenção de um estoque estratégico de antígenos”.
Com investimento de R$ 48 milhões, a iniciativa prevê a produção de até 10 milhões de doses, capazes de viabilizar de imediato a fabricação de vacinas em situações emergenciais e assegurar a distribuição ágil conforme demanda do Mapa. “Este é um sonho que sonhamos há muito tempo, cuidadosamente planejado e agora executado”, destacou o secretário de Defesa Agropecuária, Carlos Goulart.
Os antígenos produzidos serão submetidos a rigorosos testes de controle de qualidade, sob supervisão do Governo Federal, a fim de assegurar eficácia, segurança e confiabilidade do material armazenado.
