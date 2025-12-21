PF prende suspeito de financiar garimpo ilegal em terra indígena no sul do Pará

Terceira fase da operação investiga invasão de terras públicas e contaminação do rio Fresco na Terra Indígena Kayapó

A Polícia Federal deflagrou, na sexta-feira (19), a terceira fase de uma operação que investiga crimes de invasão de terras públicas e garimpo ilegal às margens do rio Fresco, na Terra Indígena Kayapó, no sul do Pará. Durante a ação, um dos investigados foi preso no bairro Buriti 1, nas proximidades do centro do município de Redenção.

Os agentes cumpriram um mandado de prisão e outro de busca e apreensão. Na residência do suspeito, a Polícia Federal apreendeu mais de R$ 16 mil em dinheiro e uma arma de fogo. De acordo com as investigações, o homem é apontado como um dos financiadores do garimpo ilegal instalado dentro da Terra Indígena Kayapó.

Segundo a PF, a atividade criminosa ocorria diretamente às margens do rio Fresco, com o despejo de rejeitos como lama, óleo diesel e mercúrio no leito do rio. A prática, conforme os investigadores, provoca danos ambientais considerados irreparáveis e representa sérios riscos à saúde das populações locais.

O suspeito vinha sendo investigado desde abril deste ano, período em que a Polícia Federal identificou a intensificação das invasões na Terra Indígena Kayapó e a atuação de pelo menos três garimpos ilegais responsáveis pela contaminação do rio Fresco.

Com área superior a três milhões de hectares, a Terra Indígena Kayapó abrange os municípios de Cumaru do Norte, São Félix do Xingu, Bannach e Ourilândia do Norte. Conforme a Polícia Federal, a região é alvo recorrente de invasores que exploram ilegalmente recursos minerais, motivando operações contínuas de repressão e fiscalização.

