PF prende mulher com 5 kg de cocaína em aeroporto com destino a São Luís

A confirmação oficial da identidade depende de procedimentos formais de reconhecimento ou exames técnicos

A Polícia Civil do Acre, por meio do Instituto Médico Legal (IML), informa que o corpo do homem encontrado no último dia 19 de abril no Ramal Bom Jesus, localizado no Bairro Belo Jardim, em Rio Branco, ainda não foi oficialmente identificado e permanece sob custódia do IML da capital à espera de familiares.

O cadáver é do sexo masculino e foi localizado trajando bermuda cinza e uma blusa preta com as seguintes inscrições: na frente, “Projeto João Paulo. Muay Thai”; no dorso, “Academia Atitude. SNC”; e, na manga esquerda/ombro, também “SNC”.

De acordo com o diretor do Instituto Médico Legal, Dr. Ítalo Maia, há relatos de populares indicando que o homem pode ser o autor de um feminicídio ocorrido recentemente e que ele seria natural do estado do Ceará, sem familiares residentes no Acre. Contudo, a confirmação oficial da identidade depende de procedimentos formais de reconhecimento ou exames técnicos.

O IML reforça o apelo para que familiares ou conhecidos que possam ajudar na identificação do corpo entrem em contato com a unidade, a fim de viabilizar os trâmites legais de liberação e sepultamento.

A Polícia Civil segue acompanhando o caso e colhendo informações que possam esclarecer a identidade do falecido e as circunstâncias de sua morte.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários