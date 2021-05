PF prende integrantes de facção criminosa envolvidos no tráfico de drogas em Cruzeiro do Sul, Tarauacá, Feijó e Guajará

Os mandados foram cumpridos nos municípios de Cruzeiro do Sul, Tarauacá, Feijó e Guajará (AM). Durante a ação, sete aparelhos celulares foram apreendidos.

A investigação conduzida pela Polícia Federal no Acre foi denominada de Criminais Nexum, do latim conexão criminosa, porque faz referência a troca de mensagens de cunho criminoso recuperadas de celulares encontrados dentro de celas do presídio Manoel Neri, em que membros faccionados presos eram mandantes e organizadores da organização criminosa.

A operação contou ainda com o apoio das polícias Militar e da Penal de Cruzeiro do Sul e do Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público do Acre (MP-AC). Participaram da operação 28 policiais federais e 12 policiais civis.