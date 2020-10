Qualquer pessoa pode colaborar com a Polícia Federal, prestando informações que ajudem no combate aos crimes, sendo sempre mantido o sigilo da fonte.

Um homem foi preso pela Polícia Federal no início da tarde de sexta-feira (2), após ser flagrado tentando embarcar com droga amarrados ao corpo no Aeroporto Internacional de Porto Velho. O entorpecente seria levado para Fortaleza, no Estado do Ceará.

Após receberem a denúncia, os policiais se deslocaram para o aeroporto e conseguiram abordar o homem. Durante a revista, foram encontrados dois quilos de cloridrato de cocaína presa junto ao corpo do acusado.

A Polícia Federal informou que tem intensificado os trabalhamos de fiscalizações dos voos domésticos no aeroporto Governador Jorge Teixeira, o que tem propiciado o aumento de apreensões de drogas no aeródromo.

O homem recebeu voz de prisão, e encaminhado ao sistema prisional estadual, onde ficará à disposição da justiça.

