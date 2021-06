PF prende homem com 14 quilos de droga e arma

Um homem de 51 anos foi preso pela Polícia Federal (PF), na noite da última quarta-feira (9), após ser flagrado com vários tabletes de droga e uma arma de fogo.

A prisão aconteceu em Guajará-Mirim. A ação decorreu de fiscalização de rotina, quando policiais do BPFRON perceberam que o homem demonstrava nervosismo na região da fronteira rondoniense.

Durante a revista, os policiais encontraram 14 kg de pasta base de cocaína e a uma arma de fogo calibre 22 com o criminoso, além de três aparelhos celulares.

A Polícia Federal continuará as investigações, com a possibilidade de envolvimento de outras pessoas na prática do crime de tráfico de drogas e outros conexos, como a lavagem de capitais. O criminoso recebeu voz de prisão, e foi encaminhado para a delegacia, onde ficou à disposição da justiça.