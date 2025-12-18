Conecte-se conosco

Brasil

PF prende filho do “careca do INSS” em nova fase de operação contra fraudes

Publicado

1 hora atrás

em

Foto: reprodução/TV SENADO

A PF (Polícia Federal) prendeu, nesta quinta-feira (18), Romeu Carvalho Antunes, filho de Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como “Careca do INSS”,  em mais uma fase da operação Sem Desconto, que apura irregularidades no pagamento de descontos associativos a aposentados e pensionistas do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social).

Ao todo, estão sendo cumpridos 52 mandados de busca e apreensão, 16 mandados de prisão preventiva e outras medidas cautelares, expedidos pelo STF (Supremo Tribunal Federal).

Entre os alvos da operação também está o senador Weverton Rocha (PDT-MA), vice-líder do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

As ações da PF ocorrem nos estados de São Paulo, Paraíba, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Minas Gerais e Maranhão, além do Distrito Federal.

A operação desta quinta tem como objetivo “esclarecer a prática dos crimes de inserção de dados falsos em sistemas oficiais, constituição de organização criminosa, estelionato previdenciário e atos de ocultação e dilapidação patrimonial”.

 

Fonte: CNN

Brasil

Hugo Souza explica briga entre jogadores do Corinthians: “Fui apartar”

Publicado

1 hora atrás

em

18 de dezembro de 2025

Por

Matheuzinho e Yuri Alberto protagonizaram uma discussão durante a partida contra o Vasco

Hugo Souza, do Corinthians, durante partida contra o Vasco • Divulgação/Corinthians

O empate sem gols entre Corinthians e Vasco, nesta quarta-feira (18), na Neo Química Arena, pelo jogo de ida da final da Copa do Brasil, foi marcado por um desentendimento interno no elenco alvinegro.

Durante o segundo tempo, Matheuzinho e Yuri Alberto protagonizaram uma discussão dentro do campo antes da cobrança de um escanteio. A confusão exigiu a intervenção do goleiro Hugo Souza, que entrou no meio para conter a tensão e evitar que a briga ganhasse maiores proporções.

A divergência, no entanto, não ficou restrita aos 90 minutos. Após o apito final, o lateral e o atacante voltaram a discutir no caminho para o vestiário. Matheuzinho tentou conversar com Yuri Alberto, que recusou.

Hugo Souza falou sobre o episódio na zona mista.

”Bom, na verdade ali é o jogo. Todo mundo quer ganhar e quando as coisas não estão acontecendo da forma que a gente imagina, acaba que a cabeça fica um pouco quente. Na verdade eu fui apartar uma discussão entre a gente, mas era uma discussão para a nossa melhora, para gente tentar entender o que estava acontecendo no jogo”, explicou Hugo Souza na zona mista.

Como foi o jogo

Em um jogo bastante disputado no meio e de poucas chances claras de gol, Corinthians e Vasco empataram por 0 a 0, nesta quarta-feira (17), pelo jogo de ida da final da Copa do Brasil.

A Neo Química Arena, estádio do Timão, recebeu uma bela festa dos 47.339 torcedores presentes, segundo maior público do local no ano. A partida teve dois gols invalidados por impedimento — Rayan pelo time carioca e Memphis Depay pelo paulista.

Hugo Souza avaliou que o Corinthians apresentou um desempenho abaixo do esperado.

”Ficou claro que fizemos um jogo abaixo do que esperávamos. Talvez ter um pouco mais a bola e botar o nosso plano de jogo em prática. A gente sabe que precisa melhorar e agora é corrigir o que fizemos hoje. O que aconteceu hoje pode servir de aprendizado para a gente. Que bom que não perdemos o jogo hoje. Foi difícil, a equipe do Vasco é qualificada. O plano deles hoje funcionou mais do que o nosso”, afirmou.

Sem vantagem para nenhum dos lados, a definição do campeão da Copa do Brasil virá no Maracanã, domingo (21), com mando da torcida vascaína. Os ingressos já estão esgotados.

“A gente tem certeza que vai melhorar e fazer um jogo melhor lá, porque se a gente quer ser campeão, a gente precisa fazer um jogo melhor”, concluiu o goleiro.

Fonte: CNN

Brasil

MP do Amapá aciona Estado e parceiros por danos a pacientes em mutirão de catarata

Publicado

1 hora atrás

em

18 de dezembro de 2025

Por

Ação civil pública pede indenização de ao menos R$ 9 milhões e pensão vitalícia a vítimas que perderam a visão após surto de infecção

O Ministério Público do Amapá (MP-AP) ajuizou uma Ação Civil Pública para responsabilizar o Estado do Amapá, o Centro de Promoção Humana Frei Daniel Saramate (Capuchinhos) e a empresa Saúde Link pelos danos causados a pacientes durante um mutirão de cirurgias de catarata realizado em 2023. A ação requer indenização por danos morais e materiais coletivos, além do pagamento de pensão vitalícia aos pacientes que tiveram perda total da visão.

Ao todo, 141 pessoas foram afetadas por um surto de endoftalmite após os procedimentos. Destas, 17 perderam completamente a visão e dezenas sofreram sequelas graves à saúde. O mutirão ocorreu no Centro de Promoção Humana – Capuchinhos, dentro de um programa socioassistencial do governo estadual.

De acordo com o MP-AP, inspeções realizadas pela Vigilância em Saúde identificaram condições higiênico-sanitárias inadequadas, falhas no controle de infecção e riscos à segurança dos pacientes. Um relatório do EpiSUS-Avançado concluiu que o episódio foi resultado de uma falha sistêmica e evitável, apontando negligência e imprudência por parte dos responsáveis. O Conselho Regional de Medicina também havia emitido alertas prévios sobre os riscos existentes nas instalações.

Com base nas provas técnicas e nos depoimentos colhidos, o MP-AP pede o reconhecimento da responsabilidade civil solidária dos envolvidos, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais coletivos no valor mínimo de R$ 9 milhões e a concessão de pensão vitalícia às vítimas que perderam totalmente a visão.

Brasil

Polícia prende mais dois suspeitos de fraude que desviou R$ 107 milhões do Banco da Amazônia

Publicado

2 horas atrás

em

18 de dezembro de 2025

Por

Prisões ocorreram no Maranhão e elevam para seis o número de detidos no esquema investigado pela Polícia Civil do Pará

Dois suspeitos de envolvimento na fraude eletrônica que desviou cerca de R$ 107 milhões do Banco da Amazônia, em Belém, foram presos nesta quarta-feira (17) nos municípios de Imperatriz e São Luís, no Maranhão. A ação faz parte da investigação conduzida pela Polícia Civil do Pará sobre o ataque ao sistema bancário ocorrido em julho deste ano.

Com as novas prisões, sobe para seis o número de pessoas detidas por participação no esquema criminoso. Além dos mandados de prisão temporária, a polícia também cumpriu ordens de busca e apreensão com o objetivo de recolher dispositivos eletrônicos, documentos e registros financeiros que possam auxiliar no avanço das investigações.

De acordo com a polícia, os presos integram o núcleo operacional do grupo, que atuava de forma articulada no ambiente virtual para planejar o ataque. O crime foi caracterizado pelo acesso indevido ao sistema bancário e pela realização de transferências automatizadas em larga escala. As investigações seguem em andamento para localizar o programador responsável pelo sistema fraudulento e o financiador do esquema, que continuam foragidos.

Na primeira fase da operação, um gerente bancário foi preso sob suspeita de ter instalado um dispositivo malicioso na rede interna da instituição. Já na segunda etapa, os investigadores prenderam o recrutador do gerente, que teria prometido o pagamento de R$ 3 milhões em troca da participação no crime.

As apurações são conduzidas pela Divisão de Investigações e Operações Especiais (Dioe) e pela Delegacia de Estelionato e Outras Fraudes (Deof), com apoio da Polícia Civil do Maranhão. Em nota, o Banco da Amazônia informou que colabora com as autoridades e reafirmou que repudia qualquer prática ilegal.

