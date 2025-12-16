PF prende desembargador que relata o processo envolvendo TH Joias

A PF deflagrou há pouco no Rio de Janeiro a Operação Unha e Carne 2, que investiga o vazamento de informações sigilosas que favorecem o Comando Vermelho e já resultou, em sua primeira fase, na prisão do ex-presidente da Alerj, Rodrigo Bacellar

Hoje, o alvo é Macário Judice Neto, desembargador que relata o caso TH Joias no TRF-2. Macário acaba de ser preso.

Ele é o relator do processo envolvendo o ex-deputado Thiego Raimundo dos Santos, o TH Joias, que está preso por ligação com o Comando Vermelho.

Em 2023, Macário, voltou à magistratura e foi promovido a desembargador depois de estar afastado por 17 anos devido à sua atuação polêmica como juiz federal no Espírito Santo. Seu afastamento por quase duas décadas deu-se com base em denúncias do MPF contra ele. O primeiro afastamento foi determinado pelo TRF2 em 2005, em uma ação penal que apurava a suposta participação de Macário num esquema de venda de sentenças. É esse desembargador que agora está preso na sede da PF do Rio de Janeiro.

A propósito, Flávia Judice, mulher de Macário Judice Neto, atuava no gabinete da diretoria-geral da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) até o início do mês passado, quando a investigação que mira o ex-deputado estadual já estava em curso.

