PF mira esquema de fabricação ilegal e venda do “falso mounjaro”
A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira, 27, uma operação para desmantelar um esquema ilegal de fabricação e venda de tirzepatida, princípio ativo do Mounjaro, popular remédio utilizado para emagrecimento e tratamento de diabetes.
A Operação Slim ocorre em municípios de São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e Pernambuco. Ao todo, são cumpridos 24 mandados de busca e apreensão em laboratórios, clínicas, estabelecimentos comerciais e residências ligadas aos suspeitos no esquema, com apoio da Anvisa e órgãos estaduais de saúde.
Segundo a PF, o falso Mounjaro era produzido, envasado, rotulado e distribuído em escala industrial, prática proibida no setor de farmácias de manipulação, sem cumprimento das normas da Anvisa. Além das condições irregulares de fabricação, as investigações apontam que a venda era realizada, principalmente, através de sites e redes sociais.
PF deflagra Operação Espelho de Papel contra fraudes em empréstimos consignados em RO e SP
Esquema usava documentos falsos para liberar crédito em nome de servidores do SAAE de Cacoal; prejuízo passa de R$ 1,2 milhão
A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (26), a Operação Espelho de Papel, com o objetivo de desarticular um esquema de fraudes em empréstimos consignados que atuava nos estados de Rondônia e São Paulo. Segundo as investigações, os suspeitos se passavam por servidores do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de Cacoal (RO) para obter acesso indevido a linhas de crédito.
O prejuízo estimado ultrapassa R$ 1,2 milhão, valor que corresponde aos bens sequestrados durante a ação policial. Ao todo, estão sendo cumpridos 20 mandados de busca e apreensão nas cidades de Porto Velho, Cacoal e Vilhena, em Rondônia, além de Sorocaba, no interior paulista.
As fraudes começaram a ser investigadas após o próprio SAAE identificar irregularidades em nove contratos de empréstimos firmados entre setembro e novembro de 2022. Entre os indícios encontrados estavam o uso de documentos falsificados e o registro de contratos em nome de pessoas que não integravam o quadro de servidores da autarquia.
De acordo com a Polícia Federal, os documentos adulterados permitiam aos investigados liberar margem consignável — limite para contratação de empréstimos com desconto em folha. Os financiamentos eram realizados em agências da Caixa Econômica Federal no Distrito Federal, embora os suspeitos residissem em Rondônia.
O SAAE informou que a autarquia não está diretamente envolvida no esquema, mas ressaltou que a investigação apura a possível participação de servidores comissionados que atuaram no órgão durante o período analisado.
Polícia Federal desarticula esquema de fraude para recebimento de benefícios sociais no Acre e em outros estados
Operação Avohai cumpre oito mandados no RN, Ceará, Minas Gerais, Acre e SP para combater falsificação de documentos destinada a obter indevidamente recursos da Assistência Social
A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (26) a Operação Avohai para combater uma rede especializada em falsificação e uso de documentos falsos para recebimento indevido de benefícios da Assistência Social. A ação, que conta com apoio do Núrgulo de Inteligência do Ministério do Trabalho e Emprego, está cumprindo oito mandados de busca e apreensão nos estados do Rio Grande do Norte, Ceará, Minas Gerais, Acre e São Paulo.
As investigações começaram após a Receita Federal alertar sobre dois casos de pessoas que tentaram regularizar inscrições no CPF utilizando documentos falsificados. As diligências elucidaram uma rede de atuação interestadual direcionada à obtenção ilícita de documentos oficiais em nome de indivíduos inexistentes, que eram usados para solicitar benefícios públicos fraudulentos.
Entre os benefícios alvejados pela fraude está o Benefício de Prestação Continuada (BPC/Loas), destinado a idosos em situação de vulnerabilidade social. O nome da operação – “Avohai” – faz referência a um neologismo do cantor Zé Ramalho que une as palavras “avô” e “pai”, ilustrando a prática de uma pessoa assumir múltiplas identidades para burlar o sistema.
A operação foi autorizada pela 13ª Vara da Justiça Federal em Pernambuco, e as investigações continuam para identificar outros envolvidos e completamente desarticular a rede criminosa.
CGU aponta desvio de finalidade em R$ 947 mil de emendas PIX na gestão de Mazinho Serafim em Sena Madureira
Com o relatório finalizado, o caso será encaminhado ao Ministério Público Federal, que pode decidir pela abertura de investigação
Uma inspeção da Controladoria-Geral da União (CGU) encontrou problemas no uso de R$ 947 mil em emendas PIX destinadas a Sena Madureira entre 2022 e 2024, período da gestão do ex-prefeito Mazinho Serafim. O levantamento analisou três repasses enviados por parlamentares do Acre, cada um com uma finalidade específica, mas o relatório aponta que nenhuma delas foi cumprida.
O dinheiro deveria ter sido aplicado em três áreas:
– R$ 75 mil para recuperação de becos com tijolos maciços, enviados pelo senador Sérgio Petecão;
– R$ 514 mil para manutenção de prédios públicos, destinados pela deputada Meire Serafim;
– R$ 331 mil para ações culturais e reforma da prefeitura, enviados pelo deputado federal Eduardo Velloso.
Mesmo assim, segundo a CGU, todo o valor acabou sendo transferido para a Santa Casa, em Rio Branco, hoje chamada Instituto Brasil Amazônia de Serviços de Saúde. A prefeitura disse que o repasse serviu para cobrir 6.600 procedimentos médicos. Porém, os auditores descobriram que muitos desses serviços foram pagos por valores muito acima do limite permitido na tabela do SUS, em alguns casos, mais de 1.800% acima.
O relatório cita, por exemplo, uma histerectomia que deveria custar até R$ 907 e foi paga integralmente com recursos das emendas. Cirurgias de hérnia chegaram a R$ 8.029, enquanto o valor máximo no SUS é de R$ 419. Já a retirada de vesícula, que tem teto de R$ 996, foi paga por R$ 7.947.
A CGU reforça que pagamentos acima da tabela precisam ser cobertos pelo próprio município. “Todos os valores superiores ao da tabela SUS deveriam ser custeados com recursos municipais, não com recursos das transferências especiais”, destaca o órgão.
Além da questão financeira, os auditores também apontaram falta de organização na gestão dos contratos. A Santa Casa manteve as contratações por mais de dois anos, sempre renovadas sem justificativa ou planejamento, resultando em três prorrogações entre 2022 e 2024.
Outro ponto levantado foi um possível conflito de interesses no uso de parte da emenda de R$ 331 mil enviada pelo deputado Eduardo Velloso. Uma fatia do recurso pagou cirurgias oftalmológicas realizadas em um hospital da família do parlamentar, onde ele já foi sócio. A CGU recomendou que isso seja investigado para verificar possível vantagem política ou econômica.
A defesa do ex-prefeito Mazinho Serafim diz que o processo tem falhas. Segundo seu advogado, Serafim não foi avisado para apresentar esclarecimentos e, quando a CGU pediu informações, quem estava no comando da prefeitura já era Gerlen Diniz, adversário político, que não respondeu. O defensor afirma que vai pedir novo prazo: “Vamos protocolar a defesa junto à CGU. Tentei reunião com o superintendente para pedir a garantia do contraditório e da ampla defesa, mas não conseguimos agenda”, declarou.
Com o relatório finalizado, o caso será encaminhado ao Ministério Público Federal, que pode decidir pela abertura de investigação. Também podem ser aplicadas punições administrativas, cobrança de ressarcimento e até medidas na área criminal, caso seja necessário.
