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PF lidera confiança no Brasil; Congresso e STF vão mal, diz AtlasIntel
A Polícia Federal (PF) lidera o nível de confiança entre os brasileiros, com 56% de avaliações positivas entre 13 instituições analisadas, segundo pesquisa da AtlasIntel em parceria com o jornal Estadão, divulgada nessa sexta-feira (20/3). Na outra ponta, estão Congresso Nacional, Forças Armadas, Supremo Tribunal Federal (STF) e governo federal.
Na sequência do ranking de confiança, surgem as polícias Civil e Militar, ambas com 55%. A Igreja Católica aparece com 49%, seguida pelo Banco Central, com 45%, e o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com 42%.
Entre os índices de desconfiança, a pesquisa revela que o Congresso Nacional aparece com o pior resultado, com apenas 9% dos pesquisados dizendo que confiam no Parlamento.
As Forças Armadas também não aparecem bem, com nível de desconfiança em 60% e de confiança em 27%.
Já o Supremo Tribunal Federal (STF) registra 35% de confiança, com maioria de percepção negativa, com 59%.
A pesquisa ouviu 2.090 brasileiros entre os dias 16 e 19 de março de 2026, por meio de questionário na internet. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com nível de confiança de 95%.
Fonte: Conteúdo republicado de METRPOLES - BRASIL
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Entre notas, disciplina e sonhos: a trajetória de Ana Joyce no Colégio Militar Tiradentes
Por Yana Silva
Aos 16 anos, a aluna do Colégio Militar Estadual Tiradentes (CMET), Ana Joyce, acumula 23 aprovações em vestibulares de diferentes universidades e domina mais de dez instrumentos musicais. Os números impressionam, mas, por trás deles, há uma rotina marcada por disciplina, constância e valores que ultrapassam a sala de aula.
Sua trajetória reflete não apenas esforço individual, mas também a formação recebida no ambiente militar, onde hábitos, responsabilidades e metas são trabalhados de forma contínua, ampliando as perspectivas dos alunos dentro e fora da escola.
Ainda no 6º ano, quando entrou no Colégio Militar, Ana Joyce começou a construir uma rotina que, com o tempo, se transformaria em algo maior do que apenas bons resultados escolares. A escolha pela instituição, inclusive, teve uma motivação especial.
“Entrei no colégio por causa da banda marcial. Na época, eu já gostava muito de música e queria fazer parte disso. Foi o que me trouxe para cá, mas depois eu fui entendendo que o colégio também exigia muito mais, principalmente em relação à disciplina e aos estudos”, afirmou.
Hoje, no 2º ano do Ensino Médio, a estudante reúne disciplina, constância e um desempenho que chama atenção dentro e fora da sala de aula. Mas foi ao longo dos anos que o reconhecimento veio de forma consistente. O alamar, concedido aos alunos que se destacam em comportamento, notas e desempenho, passou a fazer parte da sua trajetória de forma recorrente.
“Desde o 6º ano eu venho conquistando o alamar. Isso sempre foi algo que me motivou, porque mostra que todo o esforço está valendo a pena, tanto na questão das notas quanto do comportamento dentro da escola”, pontuou.
Mais do que um símbolo, ele representa um processo contínuo de dedicação, incentivado diariamente dentro do ambiente escolar. Esse desenvolvimento é reflexo direto da proposta pedagógica da instituição, como destaca a diretora do colégio, major PM Ivanise Pontes.
“Nós, enquanto colégio militar, primamos pela educação com excelência e pela influência do exemplo. Com certeza, nossos valores influenciaram sobremaneira a Ana Joyce, contribuindo para que ela alcançasse resultados tão positivos”, afirmou Ivanise.
A música como caminho e equilíbrio
Se nos estudos ela se destaca pela disciplina, foi na música que Ana Joyce encontrou, desde cedo, uma forma de expressão e também de equilíbrio. Foi no Colégio Militar que essa vivência ganhou ainda mais força, ao fazer parte da banda marcial da escola e também da Banda Mirim da PMAC, experiências que marcaram sua trajetória.
“A banda foi muito importante para mim. Foi onde eu aprendi não só sobre música, mas também sobre responsabilidade, compromisso e trabalhar em grupo. A gente aprende a ter disciplina de verdade”, diz Ana Joyce.
Hoje, ela toca mais de dez instrumentos diferentes, reflexo de anos de dedicação e curiosidade musical. Mesmo com a rotina intensa de estudos, a música continua presente, ocupando um espaço importante em sua formação pessoal.
Influência que vem de casa
A disciplina que se destaca na rotina de Ana Joyce também encontra raízes no ambiente familiar. Filha de militar do Corpo de Bombeiros, ela cresceu em um contexto no qual valores como responsabilidade, respeito e compromisso sempre estiveram presentes.
“O militarismo vem desde o início, desde que eu nasci. Meu pai sempre me ensinou sobre o mérito, de você conquistar as coisas e o respeito com as pessoas mais velhas”, relata.
No Colégio Militar, esses princípios são reforçados diariamente e ganham forma na prática escolar. A hierarquia, a disciplina e o incentivo à superação constante fazem parte da formação dos alunos.
“A hierarquia, a disciplina e essa autodisciplina que nós trabalhamos fazem com que o estudante entenda a importância de se superar todos os dias. É um processo que envolve também a meritocracia”, destaca a major Ivanise Pontes.
Esse conjunto de referências – família e escola, – cria um ambiente que favorece o desenvolvimento integral do aluno, indo além do conteúdo acadêmico.
A trajetória de Ana Joyce evidencia a atuação do Colégio Militar, que funciona como um espaço de incentivo, apoio e valorização do esforço. Mais do que formar bons alunos, o ambiente contribui para o fortalecimento de valores e para a formação de jovens comprometidos com seus objetivos e preparados para os desafios do futuro.
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Fonte: Conteúdo republicado de AGENCIA ACRE
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Ministério Público fiscaliza abastecimento de água em Epitaciolândia
O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) instaurou Procedimento Administrativo para fiscalizar o abastecimento de água no município de Epitaciolândia e verificar o cumprimento do dever de informação adequada aos consumidores.
A medida foi formalizada por meio da Portaria nº 0008/2026/PJC/EPITAC, registrada no sistema SAJ/MP sob o nº 09.2026.00000468-3, e assinada pelo promotor de Justiça Rafael Maciel da Silva no dia 16 de março de 2026.
De acordo com o MP, o fornecimento de água é considerado serviço público essencial, prestado pela administração indireta e remunerado por tarifa, estando sujeito às normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC). A legislação assegura aos usuários o direito à informação adequada e à prestação eficiente do serviço.
O órgão ministerial destaca ainda que eventuais interrupções no fornecimento devem ser previamente comunicadas à população, conforme prevê a Lei nº 13.460/2017, além das disposições da Lei nº 11.445/2007, que trata do saneamento básico.
A instauração do procedimento leva em conta fatos relatados na Notícia de Fato nº 01.2025.00004615-8. O objetivo é acompanhar a regularidade do abastecimento e apurar se há falhas na prestação do serviço ou descumprimento do dever de transparência com os consumidores.
Entre as determinações, o MP estabeleceu a autuação e registro do procedimento no Sistema de Automação da Justiça (SAJ/MP), a publicação da portaria no Diário Eletrônico do MPAC e a fixação de prazo inicial de um ano para a tramitação, podendo ser prorrogado mediante justificativa.
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Resgate de onça-pintada que caiu em usina de Mato Grosso durou 8 horas. Veja vídeo
O Corpo de Bombeiros concluiu na noite dessa quinta-feira (19/3) o resgate de uma onça-pintada que ficou presa em um canal de uma usina de energia na cidade de Juscimeira (MT), a 160 quilômetros da capital Cuiabá. O bombeiro Ricardo Silva explicou como foi o processo de retirada do animal.
Todo o processo de retirada da onça do local demorou cerca de 8 horas. A operação teve início às 11h30 e foi finalizada às 19h40 dessa quinta, com a onça devolvida ao habitat natural.
Os bombeiros identificaram, assim que chegaram à usina, que a onça estava com dificuldades para sair da água por conta própria. A Polícia Ambiental e a Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema) foram mobilizadas para auxiliar na ocorrência.
Segundo Ricardo, o veterinário da Sema constatou que a onça se encontrava em quadro de hipotermia, o que tornou impossível a sedação. Por isso, os bombeiros tiveram de resgatá-la por meio de uma plataforma utilizada na limpeza das grades da usina.
Fonte: Conteúdo republicado de METRPOLES - BRASIL
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