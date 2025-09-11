PF investiga suposto desvio de recursos públicos em Brasiléia para financiar campanha eleitoral

Operação cumpriu mandados de busca e apreensão nesta quinta-feira (11); Prefeitura nega envolvimento de gestores e servidores

A cidade de Brasiléia foi surpreendida na manhã desta quinta-feira (11) por uma operação da Polícia Federal que apura um possível esquema de desvio de recursos da Prefeitura Municipal para financiar a campanha de um candidato a vereador nas eleições de 2024.

As investigações tiveram início após a denúncia de um cidadão que identificou depósitos da prefeitura em sua conta sem justificativa. Segundo apurado, os valores seriam provenientes de serviços simulados e, posteriormente, repassados ao candidato, que não chegou a ser eleito.

Em entrevista ao portal O Alto Acre, a ex-prefeita Fernanda Hassem que esteve na sede da PF em Epitaciolândia para prestar esclarecimentos e que está tranquila. “Eu não vi o processo, não conheço o processo ainda, mas sei que é apenas uma acusação de uma pessoa que está colocando o nome de outra”, declarou.

A Polícia Federal confirmou apenas o cumprimento de três mandados de busca e apreensão, além da quebra de sigilo bancário de um dos investigados. Os nomes dos alvos e detalhes da apuração não foram divulgados oficialmente.

A Prefeitura de Brasiléia, por meio do procurador-geral Luiz Carlos Bertoleto Júnior, negou que a operação tenha ocorrido nas dependências da administração municipal e afirmou que nenhum dos investigados possui vínculo com a gestão. Em nota oficial, a instituição reiterou que se colocou à disposição das autoridades para colaborar com as investigações.

O nome da operação Akeldama (ou Aceldama) é um lugar em Jerusalém, o “Campo de Sangue”, comprado com as 30 moedas de prata devolvidas por Judas Iscariotes após a traição de Jesus, segundo o Evangelho de Mateus. É associado ao local onde Judas morreu, com relatos bíblicos descrevendo a sua morte no mesmo campo. Hoje, o local abriga um mosteiro e é um importante local histórico e religioso em Jerusalém.

Veja nota:

Em face das notícias veiculadas na mídia sobre uma operação da Polícia Federal relacionada a Prefeitura Municipal de Brasileia, vimos a público esclarecer que não houve nenhuma ação/operação/intimação das autoridades policiais nas dependências dos órgãos/setores e atores que fazem parte da estrutura desta municipalidade.

A Prefeitura tomou conhecimento dos fatos através da mídia e se coloca a disposição das autoridades para quaisquer que sejam os atos necessários para esclarecimentos das situações investigadas, caso guardem relação com a Prefeitura.

Porém, reiteramos que nenhuma medida policial foi realizada em face da Prefeitura, ou em suas dependências.

Luiz Carlos Bertoleto Junior

Procurador-Geral do Município de Brasileia

Veja reportagem com Marcus José abaixo:

