PF investiga suposto desvio de recursos públicos em Brasiléia para financiar campanha eleitoral
Operação cumpriu mandados de busca e apreensão nesta quinta-feira (11); Prefeitura nega envolvimento de gestores e servidores
A cidade de Brasiléia foi surpreendida na manhã desta quinta-feira (11) por uma operação da Polícia Federal que apura um possível esquema de desvio de recursos da Prefeitura Municipal para financiar a campanha de um candidato a vereador nas eleições de 2024.
As investigações tiveram início após a denúncia de um cidadão que identificou depósitos da prefeitura em sua conta sem justificativa. Segundo apurado, os valores seriam provenientes de serviços simulados e, posteriormente, repassados ao candidato, que não chegou a ser eleito.
Em entrevista ao portal O Alto Acre, a ex-prefeita Fernanda Hassem que esteve na sede da PF em Epitaciolândia para prestar esclarecimentos e que está tranquila. “Eu não vi o processo, não conheço o processo ainda, mas sei que é apenas uma acusação de uma pessoa que está colocando o nome de outra”, declarou.
A Polícia Federal confirmou apenas o cumprimento de três mandados de busca e apreensão, além da quebra de sigilo bancário de um dos investigados. Os nomes dos alvos e detalhes da apuração não foram divulgados oficialmente.
A Prefeitura de Brasiléia, por meio do procurador-geral Luiz Carlos Bertoleto Júnior, negou que a operação tenha ocorrido nas dependências da administração municipal e afirmou que nenhum dos investigados possui vínculo com a gestão. Em nota oficial, a instituição reiterou que se colocou à disposição das autoridades para colaborar com as investigações.
O nome da operação Akeldama (ou Aceldama) é um lugar em Jerusalém, o “Campo de Sangue”, comprado com as 30 moedas de prata devolvidas por Judas Iscariotes após a traição de Jesus, segundo o Evangelho de Mateus. É associado ao local onde Judas morreu, com relatos bíblicos descrevendo a sua morte no mesmo campo. Hoje, o local abriga um mosteiro e é um importante local histórico e religioso em Jerusalém.
Veja nota:
Em face das notícias veiculadas na mídia sobre uma operação da Polícia Federal relacionada a Prefeitura Municipal de Brasileia, vimos a público esclarecer que não houve nenhuma ação/operação/intimação das autoridades policiais nas dependências dos órgãos/setores e atores que fazem parte da estrutura desta municipalidade.
A Prefeitura tomou conhecimento dos fatos através da mídia e se coloca a disposição das autoridades para quaisquer que sejam os atos necessários para esclarecimentos das situações investigadas, caso guardem relação com a Prefeitura.
Porém, reiteramos que nenhuma medida policial foi realizada em face da Prefeitura, ou em suas dependências.
Luiz Carlos Bertoleto Junior
Procurador-Geral do Município de Brasileia
Veja reportagem com Marcus José abaixo:
Acre e Rio Branco estão em alerta para Síndrome Respiratória Aguda Grave
O Acre, junto com sua capital, Rio Branco, está entre os estados e capitais que apresentam nível de alerta para casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), segundo o último Boletim InfoGripe da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), divulgado na última semana. A análise contempla a Semana Epidemiológica (SE) 35, de 24 a 30 de agosto.
Segundo o boletim, 14 estados, incluindo o Acre, registram incidência de SRAG em níveis de alerta, risco ou alto risco, mesmo sem crescimento na tendência de longo prazo, no período analisado.
O boletim revela, ainda, que, entre as 27 capitais brasileiras, nove apresentam nível de atividade de SRAG em alerta, risco ou alto risco nas últimas duas semanas, com sinal de crescimento na tendência de longo prazo. Entre elas está Rio Branco. Conforme o estudo, o aumento de casos em Rio Branco apresenta um padrão de oscilação.
As autoridades de saúde reforçam a importância da vigilância contínua e da adoção de medidas preventivas, principalmente para grupos mais vulneráveis, a fim de reduzir a propagação da SRAG em todo o país.
O InfoGripe é uma iniciativa do Sistema Único de Saúde (SUS) voltada ao monitoramento contínuo de SRAG no país, oferecendo suporte às vigilâncias em saúde para identificar áreas prioritárias para ações de prevenção e resposta a eventos de saúde pública.
Três adolescentes são apreendidos após troca de tiros em Rio Branco
Jovens, de 16 e 17 anos, estavam armados com pistola, revólveres e garrucha; fuga terminou com interceptação policial no Preventório
Três adolescentes, dois de 17 anos e um de 16 anos, foram apreendidos na tarde desta quarta-feira (10) em Rio Branco após uma troca de tiros registrada no bairro Cidade Nova, no Segundo Distrito da capital.
Segundo a polícia, a denúncia chegou ao COPOM informando que homens em um carro e uma moto circulavam de forma suspeita pela área. Moradores acionaram as autoridades, mas não conseguiram identificar a placa do veículo.
Na sequência, disparos foram efetuados, e o caso foi registrado como uma possível tentativa de ataque por organização criminosa. Durante a ação, os adolescentes fugiram atravessando o rio seco até a região do Morro do Marrosa, no bairro Preventório.
Durante a fuga, o grupo tentou escapar usando um motorista de aplicativo, mas o condutor desconfiou da situação e fez o retorno. Nesse momento, a polícia, com apoio do Batalhão Ambiental, conseguiu interceptar o veículo e apreender os suspeitos.
Com eles, foram encontradas uma pistola calibre 9mm, dois revólveres calibre 38, uma garrucha, além de 39 munições intactas e 13 deflagradas.
Os três adolescentes foram levados à Delegacia de Flagrantes (Defla), onde permanecem à disposição da Justiça.
Prefeitura e Acisa preparam estrutura especial para a 2ª edição do Festival da Macaxeira em Rio Branco
Entre as novidades um estacionamento ampliado e trajeto especial pela trilha do Horto está sendo preparado para os visitantes
Com o foco em promover e fomentar a agricultura familiar e o agronegócio, além de aquecer ainda mais a economia na capital acreana é que a Prefeitura de Rio Branco, em parceria com a Associação Comercial, Industrial, de Serviço e Agrícola do Acre (Acisa) realizará nos próximos dias 3, 4 e 5 de outubro, no Horto Florestal, a segunda edição do Festival da Macaxeira.
A organização do evento promete uma experiência única e acolhedora para o público presente, primando pela segurança em um ambiente cercado pela natureza e com infraestrutura digna de grandes eventos. Prova disso são as áreas de estacionamento preparadas para a feira, buscando sempre garantir conforto e mobilidade para os visitantes.
Uma dessas áreas que está sendo preparada fica localizada atrás do Horto Florestal, pela rua José Magalhães, onde será construído um amplo estacionamento com um acesso para pedestres que ligará o estacionamento à trilha do parque.
Segundo o secretário municipal de Agropecuária, Eracides Caetano, a expectativa é que o evento chame atenção de muitas pessoas. Com isso, a gestão quer entregar um espaço de qualidade, com iluminação, segurança e acessibilidade.
“Precisamos incentivar os produtores. Hoje, a maior produção no município de Rio Branco é a macaxeira. Esse festival veio para incentivar mais a produçã. Temos regiões como o Catuaba que possuem quase 20 casas de farinha produzindo goma e outros derivados da mandioca. Temos que divulgar e ajudar o produtor a ter esse conceito que temos que ter a produção bem aqui e o consumo dela”, disse o secretário Eracides.
Em todo percurso da trilha serão instaladas barracas para a comercialização de produtos da agricultura familiar, transformando o caminho em uma verdadeira prévia da programação. O trajeto segue até a ponte, que dá acesso ao espaço mais movimentado do evento.
O secretário municipal de Cuidados com a Cidade, Tony Roque, destacou o pedido do prefeito da capital, Tião Bocalom, em proporcionar um festival acolhedor, mas também seguro à população.
“Está em nosso planejamento, por determinação do prefeito, trazermos limpeza, iluminação pública e segurança. Buscamos trazer sempre o melhor para o festival com esse benefício a população”, destacou Tony Roque.
A meta é de transformar o evento em uma feira tecnologia, em que os produtores de segmentos como arroz, café, cacau e outros tenham um espaço para vendas, mas também de aprendizado, a partir de palestras. Ailton Oliveira, secretário Especial de Comunicação, explicou que a grande atração da última edição que foi a Casa de Farinha, retorna com ainda mais novidades.
“Vamos ter a Casa de Farinha, com a produção de derivados da macaxeira, shows com artistas locais. Vamos realizar o concurso da Canção Gospel em que as igrejas também vão estar aqui. Vai ser um evento para chamar a atenção. Estamos mudando da Praça da Revolução, devido a obra do Complexo Viário, e fazendo aqui no Horto Florestal, espaço que já foi realizado muitos eventos. Vamos fazer um estacionamento especial. A trilha vai estar aberta com produtos para as pessoas já passarem e comprarem, tanto na ida, quanto na volta. Vai ser uma festa muito bonita e o prefeito Tião Bocalom já deu a ordem: eu quero a melhor festa de Rio Branco desse período.”, asseverou Ailton Oliveira.
A ideia é que, desde a chegada, o público sinta o clima alegre e acolhedor do Festival da Macaxeira, que celebra um dos ingredientes mais queridos da culinária acreana e valoriza a produção local. Serão três dias de cultura, gastronomia, música e diversão para toda a família.
