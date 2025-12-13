PF investiga falso policial federal que ostentava fardas e armas nas redes sociais em Porto Velho

A Polícia Federal investiga um homem em Porto Velho (RO) suspeito de se passar por policial federal nas redes sociais. De acordo com a corporação, ele publicava fotos usando fardas, distintivos e símbolos semelhantes aos oficiais da PF, além de aparecer armado, com o objetivo de reforçar uma falsa imagem de autoridade.

As apurações indicam que o investigado mantinha diversos materiais utilizados para montar a identidade falsa, como uniformes, distintivos e equipamentos eletrônicos empregados na produção e divulgação do conteúdo nas redes.

Na manhã desta sexta-feira (12), agentes da Polícia Federal cumpriram mandados de busca e apreensão na residência do suspeito. Todo o material recolhido será analisado e poderá fundamentar novas imputações criminais.

O homem pode responder por uso indevido de símbolos públicos e por outros crimes que venham a ser identificados ao longo da investigação, cujas penas podem chegar a até seis anos de prisão.