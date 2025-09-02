PF e Receita apreendem 30 kg de cocaína escondidos em carga de açaí no Pará

O Afeganistão foi atingido por um forte terremoto, de magnitude 6,0, na noite do último domingo (31/8). Os tremores mataram ao menos mil pessoas em uma região montanhosa e de difícil acesso no leste afegão, próximo à fronteira com o Paquistão. O abalo sísmico foi o que mais causou mortes no país desde junho de 2022.

Mapas de diferentes entidades mostram a proporção do impacto, revelando a intensidade dos tremores em diferentes regiões. Um deles, elaborado pela iniciativa de ciência cidadã Earthquake Network, mostra que o epicentro do tremor foi a cerca de 25 km da cidade afegã Asadabad, registrado às 19h17 no horário local (16h17, no horário de Brasília). A entidade trabalha com a implementação de um sistema de alerta antecipado de terremotos colaborativo, baseado em redes de smartphones.

Nas redes sociais, o Centro Sismológico Euro-Mediterrânico (EMSC) também compartilhou um mapa, informando “abalos sísmicos a 30 km a leste de Jalālābād, cidade no Afeganistão, ocorridos 0h08 no horário local (21h08 no horário de Brasília)”.

Uma representação realizada pelo Serviço Nacional de Sismologia da Índia revelou que o fenômeno também afetou o país. De acordo com o mapa, um tremor de magnitude 2,6 ocorreu nesta segunda-feira (1/9) na região de Karbi Anglong, no nordeste indiano. O terremoto ocorreu às 15h56 do horário local, correspondente às 7h26 em Brasília.

Grande número de feridos em terremoto no Afeganistão

Além do alto número de mortos, as equipes de primeiros socorros registraram mais de 3,2 mil feridos. Segundo o Talibã, que governa o país desde 2021, o terremoto atingiu várias vilas na província de Kunar. Ao menos cinco tremores ocorreram na região depois do primeiro e mais forte abalo.

Como está localizado em um local cercado por falhas geológicas, onde as placas tectônicas indiana e eurasiana se chocam, o Afeganistão é frequentemente afetado por terremotos.

Com poucos recursos e grande parte das estradas da região danificadas, o Talibã solicitou ajuda à comunidade internacional para o resgate das vítimas. A Organização das Nações Unidas (ONU) no país afirmou estar prestando assistência emergencial aos afegãos.

Fonte: Metrópoles

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários