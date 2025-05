Operação conjunta da PF e Polícia Civil prende homem por tráfico e porte ilegal de arma em Brasiléia

Nota oficial afirma que protesto tentou manchar imagem do estado diante de representantes internacionais

Após o protesto que interrompeu o discurso do governador Gladson Cameli durante a abertura do Segmento de Alto Nível do GCF Task Force, nesta sexta-feira (23), na Universidade Federal do Acre (UFAC), o Governo do Estado divulgou nota oficial classificando os manifestantes como “desordeiros” e acusando o grupo de agir com interesses “particulares e políticos”.

Durante o ato, integrantes de movimentos sociais, indígenas e organizações ligadas à juventude comunista usaram faixas e palavras de ordem como “o agro é morte”, criticando a política ambiental do governo e a presença do agronegócio no evento. No primeiro momento, o governador se disse aberto a manifestações democráticas. Contudo, diante do aumento da tensão, os manifestantes foram retirados aos gritos por seguranças após tentativa de tomar o microfone.

Na nota oficial, o governo afirmou que o GCF é um espaço plural, voltado ao diálogo sobre questões ambientais e sociais, com representantes de 11 países. “Infelizmente, esse não foi o intuito dos manifestantes, que apenas tentaram manchar a imagem do Estado e causar prejuízos à organização do evento e aos participantes”, afirmou o texto, assinado pelo próprio governador.

O comunicado finaliza com um pedido de punição aos responsáveis pelo protesto e ressalta que a atitude do grupo “contrasta com o espírito pacífico e hospitaleiro do povo acreano”.

O episódio reacende o debate sobre liberdade de expressão, protestos sociais e os limites da repressão em eventos públicos financiados por instituições nacionais e internacionais.

NOTA DE REPÚDIO DO GOVERNO DO ESTADO DO ACRE

A respeito dos acontecimentos ocorridos na manhã de hoje, sexta feira 23/05 durante o encerramento da reunião GCF Task Force na Universidade Federal do Acre, o governo do estado informa que:

Tradicionalmente, as reuniões do GCF são oportunidades para a discussão e adoção de medidas concretas para o equilíbrio das questões ambientais, sociais e econômicas em benefício do desenvolvimento das populações que vivem na floresta. O evento é aberto para a participação de iniciativas individuais e em grupo através da contribuição positiva com ideias e posicionamentos. Infelizmente não foi o que se viu na atuação desse grupo que agiu com interesses exclusivamente particulares e políticos.

Essa iniciativa dos desordeiros só tentou causar prejuízos aos participantes, à organização e infelizmente manchar a imagem de todos os acreanos que tradicionalmente são conhecidos como pacíficos e hospitaleiros.

Diante do fato, o governo condena veementemente o acontecido, se compromete com a investigação e punição dos responsáveis enquanto segue compromissado com a democracia e a liberdade, uma responsabilidade contínua desta gestão que exige a participação ativa de todos.

Gladson de Lima Cameli

Governador do Estado do Acre

