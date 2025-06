PF e ICMBio deflagram operação contra caça e pesca ilegal em unidade de conservação federal

Na última sexta-feira, 30 de maio, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Rondônia realizou a maior apreensão de entorpecentes de sua história. Mais de duas toneladas de maconha do tipo skunk foram interceptadas durante uma fiscalização de trânsito na BR-364, km 353, no município de Ji-Paraná.

Durante patrulhamento, uma equipe de serviço identificou um caminhão-baú tentando evadir-se do local após se envolver em um acidente de trânsito com uma motocicleta. Verificada a ausência de risco iminente de morte ao motociclista, a equipe iniciou o acompanhamento tático do veículo suspeito, com o objetivo de realizar a abordagem e averiguar a situação do condutor.

Após aproximadamente três quilômetros de deslocamento, o caminhão foi interceptado. Em seu interior, dois ocupantes — um homem e uma mulher — foram flagrados transportando expressiva quantidade de entorpecentes, ocultos em compartimentos metálicos adaptados.

Diante da complexidade da ocorrência e visando à segurança da operação, os indivíduos foram conduzidos à sede da Delegacia da PRF (BR-364, km 352), onde, com o apoio de outras forças de segurança pública, foi formalizada a maior apreensão de drogas do ano no estado.

A carga, totalizando mais de duas toneladas, foi encaminhada à Delegacia da Polícia Federal em Ji-Paraná, onde será submetida à investigação e, posteriormente, à destruição. Os detidos foram apresentados à autoridade policial competente, para adoção das medidas legais cabíveis e posterior encaminhamento às instituições do sistema de justiça (Tribunal de Justiça, Ministério Público, Defensoria Pública e Ordem dos Advogados do Brasil).

Destaca-se o apoio técnico prestado pelo Corpo de Bombeiros Militar, que, diante da dificuldade na remoção do entorpecente, atuou com equipamentos especializados até a conclusão da ocorrência, na tarde de domingo, 1º de junho.

Fonte: Assessoria de Comunicação PRF Rondônia

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários