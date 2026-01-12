PF destrói mais de 375 dragas e causa prejuízo de R$ 1,4 bilhão ao garimpo ilegal no Amazonas

Operações em 2025 também resultaram em prisões, bloqueio de R$ 74 milhões e resgate de trabalhadores em situação análoga à escravidão

As operações da Polícia Federal (PF) contra o garimpo ilegal e a comercialização clandestina de ouro no Amazonas, ao longo de 2025, resultaram na destruição de mais de 375 dragas, balsas e outras estruturas utilizadas na atividade criminosa. O prejuízo causado às organizações envolvidas é estimado em R$ 1,408 bilhão, conforme dados divulgados pelo portal g1.

Além do impacto direto na infraestrutura do garimpo, a Polícia Federal avançou sobre a cadeia financeira do crime, com o cumprimento de mandados de prisão, busca e apreensão, além do bloqueio de mais de R$ 74 milhões em ativos ligados a grupos suspeitos de exploração, lavagem de dinheiro e venda ilegal de ouro.

As ações também evidenciaram graves violações de direitos humanos. Em uma das operações, realizada em um garimpo no município de Maués, trabalhadores foram resgatados de condições análogas à escravidão.

Entre as principais ofensivas do ano, destacam-se operações em Jutaí, onde 16 dragas foram destruídas em rios de difícil acesso; em Humaitá e Manicoré, com a inutilização de mais de 270 estruturas em setembro; e na região de fronteira com a Colômbia, onde outras 14 dragas foram destruídas em ação conjunta. Em novembro, uma nova operação de três dias em rios do Amazonas resultou na destruição de mais 10 dragas.

Relacionado

Comentários