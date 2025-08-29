Geral
PF desmantela esquema de falsificação de diplomas em operação no Norte do país
Funcionário terceirizado de aeroporto é suspeito de facilitar embarque de passageiro preso com 13,3 kg de cocaína em Fortaleza
Comentários
Geral
Sebrae irá selecionar empresas para participarem da Expoalimentaria, no Peru
Inscrições estão abertas até 2 de setembro no site da instituição
O Sebrae no Acre irá selecionar até 18 empresários para participarem da Expoalimentaria 2025, em Lima, no Peru. Os interessados em participar da missão empresarial devem consultar o edital e realizar inscrição até 2 de setembro no portal: sebrae.com.br/acre.
De acordo com o edital, podem se inscrever Microempresas (ME), Empresas de Pequeno Porte (EPP) e produtores rurais com CNPJ ou outros registros oficiais.
Os participantes contarão com subsídio de 70% oferecido pelo Sebrae, além de consultorias especializadas, encontros de negócios, orientações técnicas, aproximação comercial entre os empreendedores do Acre e potenciais compradores.
Com esta missão empresarial, o Sebrae busca promover a internacionalização das empresas acreanas, possibilitando expansão de mercados, prospecção de novos canais de distribuição, estabelecimento de parcerias estratégicas e fortalecimento da competitividade dos produtos regionais no mercado latino-americano.
Considerada a maior feira da América do Sul nos segmentos de alimentos e bebidas, a Expoalimentaria acontecerá de 23 a 27 de setembro, reunindo operadores internacionais destes setores.
Para mais informações, entre em contato no telefone (68) 3216-2151.
Comentários
Geral
Prédio abandonado pega fogo em frente ao Hospital da Criança em Rio Branco
Imóvel usado como abrigo por moradores de rua foi incendiado; chamas assustaram vizinhança, mas ninguém ficou ferido.
Um prédio abandonado foi incendiado na noite desta quinta-feira (28), na Rua Alagoas, bairro Bosque, em Rio Branco. O imóvel, frequentemente utilizado como abrigo por pessoas em situação de rua, foi tomado pelas chamas por volta das 18h30.
Segundo moradores da região, o incêndio teria sido provocado por um grupo de moradores de rua que deixou o local logo após atear fogo. A suspeita é de que uma desavença entre eles tenha motivado a ação.
O Corpo de Bombeiros do 1º Batalhão foi acionado e conseguiu conter as chamas, impedindo que o fogo se espalhasse e garantindo a segurança de moradores da vizinhança.
Localizado em frente ao Hospital da Criança, o prédio chamou ainda mais a atenção porque a fumaça densa e tóxica se espalhou pela região, preocupando pacientes, acompanhantes e pedestres.
Apesar do susto, não houve registro de feridos.
Comentários
Geral
Da custódia para o presídio: Justiça mantém prisão de acusado de feminicídio em Rio Branco
Homem de 26 anos é suspeito de matar a esposa de 42 anos com golpes de tábua de cortar carne; juiz converteu prisão em preventiva.
A Justiça do Acre manteve a prisão preventiva de Gerbeson do Nascimento Soares, de 26 anos, acusado de assassinar a esposa, Ivanilde Souza, de 42 anos, com golpes de uma tábua de cortar carne na região da cabeça.
A decisão foi proferida nesta quinta-feira (28) pelo juiz da 1ª Vara do Tribunal do Júri, Fábio Farias, durante audiência de custódia no Fórum Criminal de Rio Branco.
O crime ocorreu na noite de terça-feira (26), na residência do casal, localizada na Travessa do “Chicão”, bairro Belo Jardim. Após se apresentar na Delegacia de Flagrantes, o acusado foi transferido para a Delegacia da Mulher, onde prestou depoimento.
A Polícia Civil terá o prazo de 30 dias para concluir o inquérito.
Você precisa fazer login para comentar.