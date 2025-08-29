fbpx
PF desmantela esquema de falsificação de diplomas em operação no Norte do país

35 minutos atrás

Funcionário terceirizado de aeroporto é suspeito de facilitar embarque de passageiro preso com 13,3 kg de cocaína em Fortaleza

A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (27), a Operação Área Restrita, em Rio Branco (AC), para combater o tráfico interestadual de drogas por meio do transporte aéreo. Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão e um de prisão preventiva, expedidos pela Vara de Garantias do Tribunal de Justiça do Acre.

A investigação teve início após a prisão de um passageiro no Aeroporto Internacional de Fortaleza (CE), que desembarcou com 13,3 quilos de cocaína em voo proveniente de Rio Branco. A detenção foi resultado da troca de informações entre as superintendências da PF no Acre e no Ceará.

A partir desse caso, a PF identificou que um empregado de empresa terceirizada do Aeroporto Internacional de Rio Branco teria colaborado com o passageiro, utilizando acesso privilegiado às áreas restritas para burlar os controles de segurança e facilitar o embarque da droga.

Os suspeitos poderão responder por tráfico de drogas e associação para o tráfico. As investigações seguem para identificar outros envolvidos no esquema criminoso.

Sebrae irá selecionar empresas para participarem da Expoalimentaria, no Peru

10 horas atrás

28 de agosto de 2025

Inscrições estão abertas até 2 de setembro no site da instituição

O Sebrae no Acre irá selecionar até 18 empresários para participarem da Expoalimentaria 2025, em Lima, no Peru. Os interessados em participar da missão empresarial devem consultar o edital e realizar inscrição até 2 de setembro no portal: sebrae.com.br/acre.

De acordo com o edital, podem se inscrever Microempresas (ME), Empresas de Pequeno Porte (EPP) e produtores rurais com CNPJ ou outros registros oficiais.

Os participantes contarão com subsídio de 70% oferecido pelo Sebrae, além de consultorias especializadas, encontros de negócios, orientações técnicas, aproximação comercial entre os empreendedores do Acre e potenciais compradores.

Com esta missão empresarial, o Sebrae busca promover a internacionalização das empresas acreanas, possibilitando expansão de mercados, prospecção de novos canais de distribuição, estabelecimento de parcerias estratégicas e fortalecimento da competitividade dos produtos regionais no mercado latino-americano.

Considerada a maior feira da América do Sul nos segmentos de alimentos e bebidas, a Expoalimentaria acontecerá de 23 a 27 de setembro, reunindo operadores internacionais destes setores.

Para mais informações, entre em contato no telefone (68) 3216-2151.

Prédio abandonado pega fogo em frente ao Hospital da Criança em Rio Branco

11 horas atrás

28 de agosto de 2025

Imóvel usado como abrigo por moradores de rua foi incendiado; chamas assustaram vizinhança, mas ninguém ficou ferido.

Um prédio abandonado foi incendiado na noite desta quinta-feira (28), na Rua Alagoas, bairro Bosque, em Rio Branco. O imóvel, frequentemente utilizado como abrigo por pessoas em situação de rua, foi tomado pelas chamas por volta das 18h30.

Segundo moradores da região, o incêndio teria sido provocado por um grupo de moradores de rua que deixou o local logo após atear fogo. A suspeita é de que uma desavença entre eles tenha motivado a ação.

O Corpo de Bombeiros do 1º Batalhão foi acionado e conseguiu conter as chamas, impedindo que o fogo se espalhasse e garantindo a segurança de moradores da vizinhança.

Localizado em frente ao Hospital da Criança, o prédio chamou ainda mais a atenção porque a fumaça densa e tóxica se espalhou pela região, preocupando pacientes, acompanhantes e pedestres.

Apesar do susto, não houve registro de feridos.

 

 

Da custódia para o presídio: Justiça mantém prisão de acusado de feminicídio em Rio Branco

19 horas atrás

28 de agosto de 2025

Homem de 26 anos é suspeito de matar a esposa de 42 anos com golpes de tábua de cortar carne; juiz converteu prisão em preventiva.

A Justiça do Acre manteve a prisão preventiva de Gerbeson do Nascimento Soares, de 26 anos, acusado de assassinar a esposa, Ivanilde Souza, de 42 anos, com golpes de uma tábua de cortar carne na região da cabeça.

A decisão foi proferida nesta quinta-feira (28) pelo juiz da 1ª Vara do Tribunal do Júri, Fábio Farias, durante audiência de custódia no Fórum Criminal de Rio Branco.

O crime ocorreu na noite de terça-feira (26), na residência do casal, localizada na Travessa do “Chicão”, bairro Belo Jardim. Após se apresentar na Delegacia de Flagrantes, o acusado foi transferido para a Delegacia da Mulher, onde prestou depoimento.

A Polícia Civil terá o prazo de 30 dias para concluir o inquérito.

