PF desarticula rede de tráfico internacional na fronteira, as ações ocorreram nos municípios de Epitaciolândia e Brasiléia

Operação Mater Criminis prende duas pessoas e cumpre cinco mandados em Epitaciolândia e Brasiléia; grupo trazia drogas do Peru para distribuição no Acre e Rondônia

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quinta-feira (13) a Operação Mater Criminis para desarticular uma organização criminosa especializada em tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro na fronteira do Acre com a Bolívia. As ações ocorreram nos municípios de Epitaciolândia e Brasiléia, onde foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal.

Durante as diligências, duas pessoas foram presas em flagrante – uma por posse ilegal de arma de fogo de uso restrito e outra por posse de arma de uso permitido, os nomes dos presos ainda não foi divulgado pela assessoria da policia federal do acre.

As investigações, que começaram com informações sobre a atuação do grupo, revelaram que a organização trazia drogas do Peru para distribuição nos estados do Acre e Rondônia, além de ocultar e disfarçar valores provenientes do tráfico. Os investigados responderão por tráfico de drogas, associação para o tráfico, lavagem de dinheiro e posse ilegal de arma de fogo.

Resultados da operação

Duas prisões em flagrante:

Uma por posse ilegal de arma de fogo de uso restrito

Outra por posse de arma de uso permitido

Escopo das investigações

Rota internacional: Drogas trazidas do Peru para o Brasil

Distribuição: Acre e Rondônia

Crimes financeiros: Ocultação e dissimulação de valores do tráfico

Crimes apurados

Tráfico de drogas

Associação para o tráfico

Lavagem de dinheiro

Posse ilegal de arma de fogo

A operação reforça a atuação da PF no combate ao narcotráfico na estratégica região de fronteira tripa entre Brasil, Bolívia e Peru, considerada rota crítica para o ingresso de entorpecentes no país. Mais informações a qualquer momento direto da redação do jornal oaltoacre.com

Relacionado

Comentários