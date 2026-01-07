Geral
PF desarticula grupo que usou funcionário para roubar a Caixa em RO
A Polícia Federal (PF) desarticulou, nesta quarta-feira (3/1), um grupo criminoso que se infiltrou na Caixa Econômica Federal e usou um funcionário para cometer furto em uma agência da empresa, no município de Buritis, em Rondônia. Na operação, três suspeitos associados à organização foram presos por roubar armas e tentar saquear dinheiro da instituição.
A ação, denominada “Operação Iscariotes”, aconteceu após meses de investigação dos agentes federais. O crime contra a empresa bancária ocorreu em janeiro do ano passado, quando indivíduos invadiram a agência para saquear o dinheiro armazenado no cofre da instituição.
No entanto, os suspeitos não tiveram sucesso na abertura do cofre. Mas eles levaram duas armas de fogo e 22 munições que pertenciam à empresa de segurança privada que atua para a Caixa.
A apuração da PF concluiu que um funcionário da Caixa Econômica contribuiu repassando informações para o grupo criminoso que queria saquear a empresa. O empregado, segundo a investigação, detalhou sobre informações sensíveis como: a rotina da agência bancária, a localização do armamento e em que cofre estavam os valores armazenados.
A operação foi efetuada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Rondônia (Ficco/RO) após a decisão da 3ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária de Rondônia.
A determinação judicial permitiu ainda que fossem cumpridos dois mandados de busca e apreensão nos municípios de Porto Velho e Buritis, para apreender dispositivos eletrônicos dos suspeitos e extrair os dados armazenados.
Governo Federal repassou mais de R$ 8,8 bilhões em transferências constitucionais ao Acre em 2025
O estado do Acre recebeu aproximadamente R$ 8,8 bilhões em transferências de recursos federais ao longo de 2025, conforme dados do Tesouro Nacional, disponíveis na plataforma Tesouro Transparente. Os repasses englobam recursos destinados ao governo estadual e aos municípios acreanos, com forte concentração em fundos constitucionais e educacionais.
Desse montante, cerca de R$ 7,04 bilhões foram direcionados diretamente ao Estado do Acre, consolidando o ente estadual como o principal destinatário dos recursos federais no território acreano. O maior volume teve origem no Fundo de Participação dos Estados (FPE), que somou aproximadamente R$ 5,94 bilhões.
A educação também concentrou uma parcela significativa dos repasses. O Fundeb, responsável pelo financiamento da educação básica, respondeu por cerca de R$ 1,7 bilhão em transferências regulares, além de aproximadamente R$ 118 milhões em complementações da União, fortalecendo o orçamento destinado às redes públicas de ensino.
Os municípios do Acre receberam recursos principalmente por meio do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), que totalizou cerca de R$ 1,03 bilhão em 2025. Também houve repasses provenientes de royalties, no valor aproximado de R$ 62,7 milhões, e da Cide-Combustíveis, que somou pouco mais de R$ 7,1 milhões.
Entre os municípios, Rio Branco concentrou o maior volume de transferências, com cerca de R$ 772 milhões, seguida por Cruzeiro do Sul, com aproximadamente R$ 153 milhões, e Tarauacá, que recebeu em torno de R$ 93 milhões.
Homem baleado no Canal da Maternidade morre após um dia internado na UTI em Rio Branco
Mecânico foi preso suspeito de ter efetuado os disparos; crime teria sido motivado por suposto furto
Alan Victor da Silva, de 30 anos, baleado com dois tiros enquanto caminhava pela via pública na tarde desta terça-feira, 6, na região do Canal da Maternidade, área central de Rio Branco, morreu na tarde desta quarta-feira, 7, após não resistir aos ferimentos. Ele estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Pronto-Socorro de Rio Branco.
De acordo com informações apuradas pelas forças de segurança, os autores se aproximaram da vítima em um veículo modelo Fox, de cor prata, e efetuaram diversos disparos antes de fugir do local. Alan foi atingido no pescoço e nas costas, com ferimentos que perfuraram o pulmão e causaram fratura no ombro.
Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou uma ambulância de suporte avançado. A vítima foi entubada ainda no local, encaminhada em estado gravíssimo ao Pronto-Socorro e chegou a sofrer uma parada cardiorrespiratória durante o atendimento, sendo reanimada pela equipe médica e levada imediatamente ao centro cirúrgico.
Após o procedimento, Alan permaneceu internado na UTI por menos de 24 horas, mas não resistiu às complicações e morreu. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exame cadavérico.
A Polícia Militar isolou a área do crime e realizou buscas na tentativa de localizar os autores. A investigação inicial ficou a cargo da Equipe de Pronto Emprego (EPE) da Polícia Civil e, posteriormente, será conduzida pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).
Suspeito preso
O mecânico Roni Cley de Souza Figueiredo, de 48 anos, foi preso suspeito de ter efetuado os disparos contra Alan Victor. Segundo a polícia, ele agiu com um comparsa identificado apenas como Alcy, que segue foragido.
Ainda conforme as investigações, a motivação do crime seria um suposto furto atribuído à vítima. Após o atentado, Roni Cley foi localizado no Ramal Menino Jesus, no bairro Taquari, onde os policiais encontraram o veículo Fox utilizado no crime, que pertence à irmã do suspeito.
Roni Cley foi preso em flagrante, confessou participação no crime durante interrogatório e foi encaminhado à Delegacia de Investigação Criminal (DIC). Em seguida, foi conduzido à Delegacia de Flagrantes (Defla), onde permanece à disposição da Justiça e deverá passar por audiência de custódia.
O veículo foi apreendido, periciado e permanece à disposição das autoridades. A Polícia Civil segue em diligências para localizar o segundo suspeito.
Mortes no trânsito caem 12% no Acre em 2025; em Rio Branco, redução chega a 24%
Dados do Detran/AC mostram que estado registrou 80 óbitos, contra 91 em 2024; ações integradas de fiscalização e educação são apontadas como responsáveis pela queda
O Acre registrou redução de 12,1% nas mortes causadas por acidentes de trânsito em 2025, segundo dados do Departamento Estadual de Trânsito (Detran/AC). O número de óbitos caiu de 91 em 2024 para 80 no ano passado. Na capital, Rio Branco, a queda foi ainda maior: 23,8%, passando de 42 para 32 mortes.
A presidente do Detran/AC, Taynara Martins, atribuiu o resultado a ações integradas de fiscalização, educação e prevenção realizadas ao longo do ano, em parceria com o Batalhão de Trânsito da Polícia Militar. Ela destacou que a redução representa vidas poupadas, mas reforçou que a meta é aproximar-se de zero óbitos.
Martins também enfatizou a necessidade de responsabilidade compartilhada entre motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres, com respeito às leis e compromisso com a segurança viária. Os dados reforçam a importância de políticas públicas contínuas e do engajamento da sociedade na preservação de vidas no trânsito.
Comparativo anual:
Estado: 80 mortes (2025) × 91 (2024) → redução de 12,1%
Rio Branco: 32 mortes (2025) × 42 (2024) → redução de 23,8%
Fatores para a redução:
Fiscalização integrada entre Detran, Batalhão de Trânsito (BPTran) e Polícia Militar;
Campanhas educativas como “Maio Amarelo” e “Operação Lei Seca”;
Investimentos em sinalização e melhoria de vias em pontos críticos.
Fala da autoridade:
A presidente do Detran/AC, Taynara Martins, afirmou que os números representam “avanços concretos”, mas que a meta é “aproximar-se de zero” mortes. “Estamos no caminho certo (…), mas o ideal é preservar vidas, sempre”, disse. Ela destacou a responsabilidade compartilhadaentre motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres.
A queda segue a tendência nacional de redução de óbitos no trânsito após a retomada pós-pandemia, mas o Acre ainda enfrenta desafios como rodovias precárias e alta frota de motos.
O Detran deve intensificar blitzes em 2026, especialmente em rodovias estaduais e perímetros urbanos, e expandir programas de educação para escolas e empresas.
A redução de quase ¼ das mortes em Rio Branco é um dos melhores resultados já registrados na capital e pode servir de modelo para outros municípios acreanos. No entanto, o interior ainda concentra a maior parte dos óbitos, exigindo políticas específicas para rodovias como a BR-364 e AC-40.
