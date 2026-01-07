PF desarticula grupo que usou funcionário para roubar a Caixa em RO

A Polícia Federal (PF) desarticulou, nesta quarta-feira (3/1), um grupo criminoso que se infiltrou na Caixa Econômica Federal e usou um funcionário para cometer furto em uma agência da empresa, no município de Buritis, em Rondônia. Na operação, três suspeitos associados à organização foram presos por roubar armas e tentar saquear dinheiro da instituição.

A ação, denominada “Operação Iscariotes”, aconteceu após meses de investigação dos agentes federais. O crime contra a empresa bancária ocorreu em janeiro do ano passado, quando indivíduos invadiram a agência para saquear o dinheiro armazenado no cofre da instituição.

No entanto, os suspeitos não tiveram sucesso na abertura do cofre. Mas eles levaram duas armas de fogo e 22 munições que pertenciam à empresa de segurança privada que atua para a Caixa.

A apuração da PF concluiu que um funcionário da Caixa Econômica contribuiu repassando informações para o grupo criminoso que queria saquear a empresa. O empregado, segundo a investigação, detalhou sobre informações sensíveis como: a rotina da agência bancária, a localização do armamento e em que cofre estavam os valores armazenados.

A operação foi efetuada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Rondônia (Ficco/RO) após a decisão da 3ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária de Rondônia.

A determinação judicial permitiu ainda que fossem cumpridos dois mandados de busca e apreensão nos municípios de Porto Velho e Buritis, para apreender dispositivos eletrônicos dos suspeitos e extrair os dados armazenados.