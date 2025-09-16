PF desarticula esquema de desvio de R$ 4,8 milhões da saúde em município de Roraima

Operação Cyclic Impetum cumpre 11 mandados após relatório da CGU apontar fraude em licitações com empresa de fachada; Iracema está entre as cidades com pior transparência do país

A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta terça-feira (16) a Operação Cyclic Impetum para combater um esquema de fraudes em licitações e desvio de R$ 4,8 milhões dos cofres públicos da saúde de Iracema, no sul de Roraima. Onze mandados de busca e apreensão foram cumpridos nas cidades de Alto Alegre, Boa Vista e Iracema.

A investigação teve início a partir de um relatório da Controladoria-Geral da União (CGU) que identificou indícios de contratação fraudulenta de uma empresa de fachada, ligada a um ex-servidor municipal. De acordo com a CGU, a movimentação financeira da empresa superou R$ 6,7 milhões, sendo que R$ 4,8 milhões eram recursos do Fundo Municipal de Saúde.

Conforme a PF, a empresa era usada para fraudar licitações, frustrar a concorrência e lavar dinheiro. O caso ganha ainda mais relevância porque Iracema está entre os nove municípios com pior índice de transparência no uso de emendas parlamentares do Brasil. Na véspera da operação, o ministro Flávio Dino, do STF, determinou a suspensão do repasse de emendas PIX para a cidade.