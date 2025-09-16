Brasil
PF desarticula esquema de desvio de R$ 4,8 milhões da saúde em município de Roraima
Operação Cyclic Impetum cumpre 11 mandados após relatório da CGU apontar fraude em licitações com empresa de fachada; Iracema está entre as cidades com pior transparência do país
A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta terça-feira (16) a Operação Cyclic Impetum para combater um esquema de fraudes em licitações e desvio de R$ 4,8 milhões dos cofres públicos da saúde de Iracema, no sul de Roraima. Onze mandados de busca e apreensão foram cumpridos nas cidades de Alto Alegre, Boa Vista e Iracema.
A investigação teve início a partir de um relatório da Controladoria-Geral da União (CGU) que identificou indícios de contratação fraudulenta de uma empresa de fachada, ligada a um ex-servidor municipal. De acordo com a CGU, a movimentação financeira da empresa superou R$ 6,7 milhões, sendo que R$ 4,8 milhões eram recursos do Fundo Municipal de Saúde.
Conforme a PF, a empresa era usada para fraudar licitações, frustrar a concorrência e lavar dinheiro. O caso ganha ainda mais relevância porque Iracema está entre os nove municípios com pior índice de transparência no uso de emendas parlamentares do Brasil. Na véspera da operação, o ministro Flávio Dino, do STF, determinou a suspensão do repasse de emendas PIX para a cidade.
Polícia Civil prende jovem em flagrante por tráfico de drogas em Xapuri
Na manhã desta segunda-feira, 15, a Polícia Civil do Acre, por meio da Delegacia-Geral de Xapuri, prendeu em flagrante E. B. de A., de 19 anos, pelo crime de tráfico de drogas. O jovem, morador do bairro Laranjal, foi surpreendido pelos investigadores enquanto comercializava entorpecentes em sua residência e nas proximidades.
Segundo a investigação, E. B. de A. já vinha sendo monitorado por suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas no endereço onde foi preso. Após a captura, ele foi conduzido à Delegacia de Xapuri, onde permanece à disposição da Justiça.
A Polícia Civil destaca que, em menos de 30 dias, a equipe de investigadores do município já retirou de circulação, por meio de mandados judiciais e flagrantes, mais de 12 pessoas envolvidas em crimes na cidade, reforçando o compromisso no combate à criminalidade e na preservação da segurança pública local.
Avião que caiu em represa no Amazonas transportava mais de 500 kg de drogas
FAB e Polícia Federal confirmaram atualização do caso; aeronave interceptada vinha da Venezuela e caiu em Presidente Figueiredo
A PF (Polícia Federal) e a FAB (Força Aérea Brasileira) atualizaram as informações sobre o avião bimotor que caiu na represa de Balbina, em Presidente Figueiredo, no Amazonas.
A aeronave, que havia sido interceptada na última quarta-feira (10), transportava um total de 546,5 quilos de skunk, quantidade superior à estimativa inicial de 380 kg. O voo partiu da Venezuela e ingressou de forma irregular no espaço aéreo brasileiro.
Interceptação no espaço aéreo
O avião, modelo Beechcraft 58 Baron, prefixo PR-DCS, foi identificado pelos radares do COMAE (Comando de Operações Aeroespaciais) por volta das 9h (horário de Brasília).
Caças A-29 Super Tucano foram acionados para realizar os protocolos de policiamento do espaço aéreo, que incluíram reconhecimento visual, interrogação e ordem de mudança de rota.
O piloto, no entanto, descumpriu as determinações da Defesa Aérea. Ele desceu de forma arriscada próximo à copa das árvores e lançou a aeronave nas águas da represa de Balbina, em uma tentativa de escapar da interceptação.
Ação em solo e apreensão
Na sequência, equipes da PF, transportadas em um helicóptero Bell 412 da Coordenação de Aviação Operacional, executaram as Medidas de Controle no Solo (MCS).
Inicialmente, foram apreendidos cerca de 380 kg de drogas. Após novas buscas, a PF identificou mais entorpecentes no local, elevando a apreensão para 546,5 kg de skunk.
A interceptação fez parte da Operação Ágata Ostium, integrada ao Programa de Proteção Integrada de Fronteiras (PPIF).
Anemia por deficiência de ferro: entenda diagnóstico de Bolsonaro
Ex-presidente foi submetido a exames laboratoriais e de imagem no domingo (14)
O ex-presidente Jair Messias Bolsonaro foi diagnosticado com um quadro de anemia por deficiência de ferro, segundo boletim médico divulgado no domingo (14). Também chamada de anemia ferropriva, a condição é caracterizada pela produção insuficiente de glóbulos vermelhos saudáveis no sangue.
Como o próprio nome sugere, esse tipo de anemia é causada pela insuficiência de ferro, o que dificulta a produção suficiente de glóbulos vermelhos, células sanguíneas responsáveis pelo transporte de oxigênio. Consequentemente, a condição leva a sintomas como cansaço e falta de ar.
Segundo o Manual MSD, referência médica publicada pela farmacêutica Merk & Co., a deficiência de ferro é uma das causas mais comuns de anemia e a perda de sangue é um dos principais fatores que levam à falta do mineral em adultos. Geralmente, a condição pode estar relacionada ao fluxo menstrual excessivo, em pessoas que menstruam, ou à hemorragia no trato digestivo.
Outro fator relacionado à deficiência de ferro é a alimentação ou a má absorção de ferro pelo trato digestivo, o que pode ser causado por diferentes distúrbios, incluindo a doença celíaca.
Sintomas de anemia por deficiência de ferro
Os sintomas da anemia ferropriva tendem a surgir de forma gradual e são semelhantes a outros tipos de anemia. Segundo a Mayo Clinic, hospital de referência nos Estados Unidos, os sinais e sintomas incluem:
- Fadiga extrema;
- Fraqueza;
- Palidez;
- Falta de ar;
- Tontura ou vertigem;
- Dor de cabeça;
- Unhas quebradiças;
- Inchaço ou dor na língua;
- Desejos incomuns por substâncias não nutritivas, como gelo, terra ou amido;
- Falta de apetite;
- Mãos e pés frios.
O diagnóstico de anemia ferropriva é feito por meio de exame de sangue, principalmente a medição de ferritina (uma proteína que armazena o ferro). Um nível baixo de ferritina indica deficiência de ferro.
Como é feito o tratamento?
O tratamento da anemia por deficiência de ferro pode envolver o uso de suplementos com esse mineral, além de ajustes na dieta para aumentar a ingestão do nutriente.
Além disso, quando a causa da anemia está relacionada a hemorragias, é preciso localizar sua origem e estancá-la. A suplementação pode ser feita em seguida.
Se não tratada adequadamente, a anemia ferropriva pode levar a problemas cardíacos, como arritmias, afetar o crescimento de crianças e bebês e, em gestantes, aumentar o risco de partos prematuros e bebês com baixo nascimento ao nascer.
Prevenção
Segundo a Mayo Clinic, é possível prevenir a deficiência de ferro através da alimentação, incluindo na dieta alimentos como:
- Carne vermelha;
- Frutos-do-mar;
- Feijão;
- Vegetais verde-escuros, como espinafre;
- Frutas secas;
- Cereais, pães e massas enriquecidas com ferro;
- Ervilhas.
Alimentos ricos em vitamina C também ajudam a aumentar a absorção de ferro pelo corpo. É o caso de:
- Suco de laranja;
- Brócolis;
- Kiwi;
- Melão;
- Folhas verdes;
- Pimentas;
- Morango;
- Tangerina;
- Tomate.
Fonte: CNN
