PF desarticula esquema de desmatamento de 417 hectares em assentamento do Incra no Acre
Operação Mata Arrendada mira ocupação ilegal e arrendamento de terras para pecuária em Cruzeiro do Sul; grupo derrubou floresta nativa sem autorização ambiental
A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira (18) a Operação Mata Arrendada para combater um esquema de desmatamento e ocupação ilegal dentro de um assentamento do Incra na zona rural de Cruzeiro do Sul.
As investigações apontam que mais de 417 hectares de mata nativa foram derrubados sem qualquer autorização dos órgãos ambientais, com o objetivo de ocupar e arrendar ilegalmente as áreas para criação de gado – prática proibida em terras destinadas à reforma agrária.
Com autorização da Justiça Federal em Cruzeiro do Sul, a PF cumpriu dois mandados de busca e apreensão e um mandado de sequestro de bens.
Os envolvidos poderão responder por crimes ambientais como desmatamento ilícito em floresta pública, impedimento à regeneração de áreas degradadas e grilagem de terras públicas, além de outros delitos que venham a ser identificados durante as investigações. A operação revela a pressão sobre áreas protegidas no interior acreano.
Polícia prende integrante do Comando Vermelho apontado como criminoso de alta periculosidade em Rio Branco
Jefferson Pereira, o “Cigarrin”, de 24 anos, era procurado por tentativa de homicídio; ação integrada da Civil e Militar resultou na captura no bairro São Francisco
Uma ação integrada da Polícia Civil e da Polícia Militar do Acre resultou na prisão de Jefferson Pereira de Freitas, 24 anos, conhecido como “Cigarrin”, identificado como membro do Comando Vermelho (CV) e considerado criminoso de alta periculosidade. A captura ocorreu na noite desta segunda-feira (18) na rua principal do bairro São Francisco, em Rio Branco, após um policial civil à paisana reconhecer o suspeito que possuía mandado de prisão preventiva em aberto por participação em tentativa de homicídio.
Ao confirmar a identidade de Jefferson, o agente acionou o apoio de uma guarnição do 3° Batalhão da PM, que realizou a abordagem e efetuou a prisão. O criminoso foi conduzido inicialmente à Delegacia de Investigações Criminais (DEIC), depois à Delegacia Central de Flagrantes (Defla) e, finalmente, transferido para o presídio de Rio Branco, onde permanecerá à disposição da Justiça.
O mandado de prisão preventiva havia sido expedido no dia 13 de novembro pela 2ª Vara do Tribunal do Júri e Auditoria Militar do TJAC. Na decisão, o juiz Alesson José Santos Braz determinou a prisão de Jefferson e de outro investigado envolvidos em tentativa de homicídio registrada em outubro, como medida necessária para garantir a ordem pública devido à reconhecida periculosidade dos acusados.
Jefferson possui uma extensa ficha criminal, com envolvimento em diversos homicídios e tentativas registrados na capital, além de atuação em crimes no interior do estado. Investigações apontam que ele teria mudado recentemente de facção, passando a integrar o Comando Vermelho.
Em uma ação criminosa recente, Jefferson Pereira de Freitas “Cigarrin”, participou de uma tentativa de homicídio no bairro Recanto dos Buritis, quando abriu fogo contra um grupo de pessoas que conversava em via pública. informações da Polícia Civil, o criminoso mantinha contato frequente com outros integrantes faccionado já que havia mudado recentemente de facção, passando a integrar o Comando Vermelho (CV). para planejamento de novas execuções.
Após a conclusão dos procedimentos forenses, Jefferson P. de Freitas, conhecido como “Cigarrin”, será encaminhado ao Presídio Francisco de Oliveira Conde (FOC) para cumprimento da prisão preventiva decretada pela Justiça. O integrante do Comando Vermelho, permanecerá na unidade de segurança máxima devido à sua extensa ficha criminal e reconhecida periculosidade.
A transferência para o FOC, principal presídio do estado, segue determinação judicial que considera a necessidade de garantir a ordem pública e a segurança do processo penal. O criminoso de 24 anos responde por envolvimento em diversos homicídios e tentativas de assassinato na capital e interior acreano, além de ter recentemente mudado de facção conforme apontam investigações policiais.
Soldado da fronteira é preso com 2 kg de drogas e arma durante operação da ROTAM em Rio Branco
Alexandre Braga, do 3º Pelotão de Fronteira de Plácido de Castro, tinha skunk, cocaína, pistola 9mm e balanças de precisão; irmão do militar também está preso no sistema carcerário
Um soldado do Exército Brasileiro lotado na fronteira do Acre foi preso em flagrante pela ROTAM na noite de segunda-feira (17) com quase 2 kg de drogas, uma pistola Taurus G2C calibre 9mm com 12 munições e todo o aparato para tráfico de entorpecentes.
Alexandre Braga da Silva, 27 anos, que atua no 3º Pelotão Especial de Fronteira de Plácido de Castro, porém, estaria de férias. foi flagrado durante patrulhamento no bairro Habitar Brasil em Rio Branco, após estagiários da ROTAM detectarem odor de maconha saindo de sua residência.
A busca minuciosa revelou um tijolo de skunk superior a 1 kg, 60 porções da droga prontas para comercialização, duas balanças de precisão, cocaína, creatina e a arma registrada em nome do militar. Investigação do sistema de segurança mostrou que o irmão de Alexandre também está preso no sistema carcerário de Rio Branco.
Diante das evidências, o suspeito foi conduzido para a Delegacia Central de Flagrantes (DEFLA), juntamente com as drogas, o material e a arma apreendida. Após ser ouvido pelo Delegado plantonista, o militar foi conduzido por uma guarnição ao 4ª Batalhão de Infantaria de Selva, quartel do Exército, bairro Bosque – Rio Branco, onde aguardará os trâmites judiciais.
Grupo de WhatsApp comercializa carne de anta ilegal por R$ 40 o quilo no Acre
Denúncia revela venda de animal silvestre protegido por lei; prática configura crime ambiental grave com risco de multas e detenção
Uma denúncia enviada à redação do jornal Yaco News, de Sena Madureira revelou que um grupo de WhatsApp está comercializando carne de anta, animal silvestre protegido por lei, por R$ 40 o quilo no Acre.
A prática configura crime ambiental grave, já que a caça, o abate e a comercialização de animais silvestres são expressamente proibidos pela legislação brasileira, podendo resultar em multas pesadas e pena de detenção para os envolvidos.
A anta, espécie nativa fundamental para o equilíbrio ecológico da Amazônia, está entre os animais que mais sofrem com a caça ilegal na região. A comercialização através de aplicativos de mensagem demonstra a sofisticação das redes de tráfico de carne silvestre, que buscam burlar a fiscalização ambiental usando plataformas digitais para seus negócios ilícitos.
